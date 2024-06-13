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Не беспокойтесь: у России все в порядке

Не беспокойтесь: у России все в порядке - 13.06.2024, ПРАЙМ

Не беспокойтесь: у России все в порядке

В последний торговый день 11 июня перед выходным курс рубля продемонстрировал снижение по отношению к основным валютам. Однако ослабление было весьма умеренным... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:57+0300

2024-06-13T08:57+0300

2024-06-13T08:57+0300

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В последний торговый день 11 июня перед выходным курс рубля продемонстрировал снижение по отношению к основным валютам. Однако ослабление было весьма умеренным — доллар подорожал на 0,62% до 89,10 рубля, евро прибавил 0,29% до 95,62 рубля, а юань вырос на 0,44% до 12,22 рубля. Причиной такой динамики стала коррекция рубля после недавнего ралли, а также снижение интереса инвесторов к рисковым активам в преддверии заседания ФРС США. Участники рынка были почти уверены, что американский регулятор сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне. Гораздо большее внимание привлекала пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, на которой трейдеры надеялись уловить сигналы о возможном смягчении денежно-кредитной политики. Важным для этого решения были данные по инфляции в США в мае, опубликованные 12 июня. РФ в этот день отмечала День России, поэтому Мосбиржа была закрыта.В мае благодаря низкому спросу импортеров на валюту, жесткой политике ЦБ и 13%-ному росту продаж экспортной выручки до $14,9 млрд рубль укрепился на 3,2% до 90,1 за доллар. Однако 12 июня случилось важное событие — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ) в санкционный список SDN. Это фактически означает их изоляцию от долларовой системы и остановку торгов долларом на валютном рынке.НКЦ является ключевым звеном клиринговой системы России, выступая центральным контрагентом и гарантом исполнения сделок. После введения санкций против НРД в 2022 году ЦБ призывал ускорить дедолларизацию НКЦ. В результате доля иностранных участников на валютной секции Мосбиржи сократилась в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Властям пришлось заранее готовиться к такому сценарию, поэтому россиянам особо волноваться не стоит.Чтобы обеспечить непрерывность торгов при остановке сделок с "недружественными" валютами, Мосбиржа и ЦБ разработали альтернативные механизмы определения курсов. В частности, они могут рассчитываться на основе внебиржевых сделок, данных банковской отчетности или фиксироваться на уровне предыдущего дня. На срочном рынке предусмотрены процедуры исполнения валютных контрактов по курсам ЦБ. В результате санкций Мосбиржа прекращает торги долларом и евро. Но сохраняются фьючерсные контракты на эти валюты. Посмотрим, как они откроются и как ЦБ будет устанавливать официальные курсы валют. Власти заверяют, что готовы к этой ситуации, поэтому поводов для паники быть не должно. В банках и на криптобиржах курс доллара пока держится в районе 95-97 рублей за доллар. Ситуация под контролем, волноваться не о чем.На нефтяном рынке 12 июня баррель Brent подорожал на 0,41% до $82,47. Однако во второй половине дня цены снизились из-за неожиданного роста запасов нефти в США на 3,7 млн баррелей по данным EIA и пересмотра в сторону понижения прогноза спроса на нефть от МЭА на 100 тыс б/с до 960 тыс б/с в 2024 году. Также сыграло роль укрепление доллара США после "ястребиного" сюрприза от ФРС. Регулятор сохранил ставку, но пересмотрел прогноз, заложив на 2024 год только одно ее снижение вместо трех. Это повысило доходности гособлигаций США и подтолкнуло доллар вверх, что негативно для нефтяных цен. Тем не менее, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может ограничить просадку цен на "черное золото". В ближайшие дни также стоит следить за данными по инфляции производителей и безработице в США. Их динамика вместе с доходностями гособлигаций и общим инвестиционным настроем окажет влияние на курс доллара и цены на нефть. Пока для открытия масштабных позиций лучше придерживаться осторожности, торговый диапазон по Brent сегодня $81-84,5 за баррель. Относительно санкций против Мосбиржи и валютной ситуации в России можно сделать следующие выводы. Россиянам и компаниям особо волноваться не стоит, поскольку ЦБ и правительство заверяют, что все средства в валюте сохранны, а конвертация будет идти через банки на внебиржевом рынке.Не рекомендуется в панике покупать или продавать доллары, курс рубля останется рыночным, но будет определяться по новой методике на основе банковских данных и внебиржевых сделок. Ожидается краткосрочная волатильность и возможные скачки доллара в банках из-за ажиотажа, но власти обещают быстро стабилизировать ситуацию. В долгосрочной перспективе санкции несут как негативные (трудности с импортом/экспортом, выводом валюты), так и позитивные последствия (сокращение оттока капитала, возвращение релокантов, рост внутренних инвестиций).Юань становится основной торгуемой валютой в России (54% в мае), что ускорит дедолларизацию и переход на нацвалюты. В целом, поводов для паники нет, но некоторая турбулентность на валютном рынке в первое время возможна. Гражданам и компаниям лучше сохранять спокойствие и следить за инструкциями ЦБ.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

экономика рф, дедолларизация, курсы валют, мнения аналитиков