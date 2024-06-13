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НАТО приветствует "мирный саммит" по Украине, но поставки оружия продолжит

НАТО приветствует "мирный саммит" по Украине, но поставки оружия продолжит - 13.06.2024, ПРАЙМ

НАТО приветствует "мирный саммит" по Украине, но поставки оружия продолжит

Североатлантический альянс выступает за мирную конференцию по Украине в Швейцарии 15 и 15 июня, однако поставки оружия украинской армии продолжит, указал генсек | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T20:49+0300

2024-06-13T20:49+0300

2024-06-13T20:49+0300

политика

мирный саммит

нато

военная помощь украине

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн — ПРАЙМ. Североатлантический альянс выступает за мирную конференцию по Украине в Швейцарии 15 и 15 июня, однако поставки оружия украинской армии продолжит, указал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав Минобороны."Мы приветствуем мирный саммит, поддерживаем мирное урегулирование, приветствуем участие большого числа стран, среди которых - члены НАТО… [...] Если мы хотим мирное решение по итогам переговоров, обеспечивающее сохранение Украины как демократического государства в Европе, мы должны поставлять военную помощь. Задача НАТО - оказывать военную поддержку Украине", — отметил он. Столтенберг добавил, что альянс не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир.Кроме этого, генсек поприветствовал решение стран "Большой семерки" (G7) о кредите на 50 миллиардов евро с использованием замороженных активов России на нужды Киева.При этом он подчеркнул, что решение стран G7 по активам россиян не касается предложения НАТО по фонду на 40 миллиардов евро для военной поддержки.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://1prime.ru/20240613/zelenskiy-849144744.html

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мирный саммит, нато, военная помощь украине, замороженные российские активы