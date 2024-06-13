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ЦБ назвал причину приостановки торгов гонконгским долларом
ЦБ назвал причину приостановки торгов гонконгским долларом - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал причину приостановки торгов гонконгским долларом
Приостановку торгов гонконгским долларом (вслед за долларом и евро) на Московской бирже Банк России объяснил необходимостью снижения рисков, следует из... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:29+0300
2024-06-13T08:29+0300
2024-06-13T08:29+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Приостановку торгов гонконгским долларом (вслед за долларом и евро) на Московской бирже Банк России объяснил необходимостью снижения рисков, следует из комментария регулятора. "Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом", - комментирует ЦБ РФ. Ранее в среду минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
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мосбиржа, курсы валют
Экономика, Мосбиржа, Курсы валют
ЦБ назвал причину приостановки торгов гонконгским долларом
ЦБ: торги гонконгским долларом приостановили для снижения рисков
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Приостановку торгов гонконгским долларом (вслед за долларом и евро) на Московской бирже Банк России объяснил необходимостью снижения рисков, следует из комментария регулятора.
"Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом", - комментирует ЦБ РФ.
Ранее в среду минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро