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Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA
Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA - 13.06.2024, ПРАЙМ
Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA
Президент России Владимир Путин дал старт запуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:17+0300
2024-06-13T17:53+0300
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт запуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.Настоящий комплекс создан для изучения свойств плотной барионной материи и воссоздания кварк-глюонной материи, которая существовала после Большого взрыва.За строительство комплекса отвечали ученые из 30 стран и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA включает более 130 научных институтов, университетов и предприятий, 36 из которых представляют Россию.Всего в проекте задействовано 2 400 специалистов, включая 1 650 российских. Площадь комплекса составляет шесть гектаров, а для его строительства было использовано 53 тысячи кубометров специального бетона.Глава государства подчеркнул, что проект по созданию коллайдера NICA успешно развивается. Проект сдвигается вправо, но все принципиальные вопросы решаются.Президент выразил уверенность в преодолении политических трудностей и обратил внимание на необходимость объединения усилий для более эффективного достижения целей проекта. Он также подчеркнул, что наука не будет стоять на месте, вне зависимости от внешних обстоятельств.Комплекс NICA является важным международным проектом в области ядерных исследований, где ученые смогут изучать фундаментальные свойства материи и расширить научные познания о ранних стадиях Вселенной после Большого взрыва.
https://1prime.ru/20240613/putin-849119368.html
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россия, владимир путин, технологии
РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
17:17 13.06.2024 (обновлено: 17:53 13.06.2024)
 
Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA

Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в подмосковной Дубне

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт запуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
Настоящий комплекс создан для изучения свойств плотной барионной материи и воссоздания кварк-глюонной материи, которая существовала после Большого взрыва.
За строительство комплекса отвечали ученые из 30 стран и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA включает более 130 научных институтов, университетов и предприятий, 36 из которых представляют Россию.
Всего в проекте задействовано 2 400 специалистов, включая 1 650 российских. Площадь комплекса составляет шесть гектаров, а для его строительства было использовано 53 тысячи кубометров специального бетона.
Глава государства подчеркнул, что проект по созданию коллайдера NICA успешно развивается. Проект сдвигается вправо, но все принципиальные вопросы решаются.
Президент выразил уверенность в преодолении политических трудностей и обратил внимание на необходимость объединения усилий для более эффективного достижения целей проекта. Он также подчеркнул, что наука не будет стоять на месте, вне зависимости от внешних обстоятельств.
Комплекс NICA является важным международным проектом в области ядерных исследований, где ученые смогут изучать фундаментальные свойства материи и расширить научные познания о ранних стадиях Вселенной после Большого взрыва.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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