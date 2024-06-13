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Путин ждет восстановления сотрудничества с другими странами в научной сфере - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Путин ждет восстановления сотрудничества с другими странами в научной сфере
Путин ждет восстановления сотрудничества с другими странами в научной сфере - 13.06.2024, ПРАЙМ
Путин ждет восстановления сотрудничества с другими странами в научной сфере
В будущем сотрудничество РФ с другими странами в области науки и технологий будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:36+0300
2024-06-13T17:48+0300
россия
владимир путин
технологии
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - ПРАЙМ. В будущем сотрудничество РФ с другими странами в области науки и технологий будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин. "Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах... Повторюсь, уверен что сотрудничество (с другими странами в сфере науки — ред.) будет восстанавливаться, оно будет восстановлено, и мы будем вместе работать", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие будет обеспечен. По словам президента, Россия справляется со сбоями, возникшими при реализации научного проекта в Дубне из-за недружественных стран.Кроме того, Путин заявил, что Россия ничего не закрывает, не прячет и открыта для научного сотрудничества с другими странами.
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россия, владимир путин, технологии
РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
17:36 13.06.2024 (обновлено: 17:48 13.06.2024)
 
Путин ждет восстановления сотрудничества с другими странами в научной сфере

Путин: сотрудничество с другими странами в науке и технологиях восстановится

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - ПРАЙМ. В будущем сотрудничество РФ с другими странами в области науки и технологий будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах... Повторюсь, уверен что сотрудничество (с другими странами в сфере науки — ред.) будет восстанавливаться, оно будет восстановлено, и мы будем вместе работать", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие будет обеспечен. По словам президента, Россия справляется со сбоями, возникшими при реализации научного проекта в Дубне из-за недружественных стран.
Кроме того, Путин заявил, что Россия ничего не закрывает, не прячет и открыта для научного сотрудничества с другими странами.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
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РОССИЯВладимир ПутинТехнологии
 
 
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