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"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора - 13.06.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3", размеры устройства составляют 95... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:18+0300
2024-06-13T09:18+0300
россия
ростех
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3", размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа, сообщает корпорация. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3". Размеры устройства составляют всего 95 на 95 миллиметров. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура "Эльбрус-2С3" позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности", - говорится в сообщении. Компьютер разработан специалистами Института электронных управляющих машин им. Брука (ИНЭУМ им. Брука), и главная его особенность - работа на базе полноценного двухъядерного процессора "Эльбрус-2С3" с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром и оперативной памятью объемом до 8 гигабайт. Кроме того, МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 гигабайт и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции. Его модуль выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 грамм без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 Вт. Оборудование может работать при температуре от - 40 до + 55 градусов Цельсия, добавили в холдинге. "МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству… Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игната Бычкова.
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россия, ростех
РОССИЯ, РОСТЕХ
09:18 13.06.2024
 
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора

"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3", размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа, сообщает корпорация.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3". Размеры устройства составляют всего 95 на 95 миллиметров. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура "Эльбрус-2С3" позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности", - говорится в сообщении.
Компьютер разработан специалистами Института электронных управляющих машин им. Брука (ИНЭУМ им. Брука), и главная его особенность - работа на базе полноценного двухъядерного процессора "Эльбрус-2С3" с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром и оперативной памятью объемом до 8 гигабайт.
Кроме того, МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 гигабайт и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции. Его модуль выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 грамм без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 Вт. Оборудование может работать при температуре от - 40 до + 55 градусов Цельсия, добавили в холдинге.
"МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству… Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игната Бычкова.
 
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