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Эксперт предрек повышение роли ЦФА из-за санкций против Мосбиржи
Эксперт предрек повышение роли ЦФА из-за санкций против Мосбиржи - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт предрек повышение роли ЦФА из-за санкций против Мосбиржи
Международные санкции против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулируют увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:57+0300
2024-06-13T15:57+0300
2024-06-13T15:57+0300
экономика
цифровая валюта
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Международные санкции против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулируют увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле, заявил РИА Новости Олег Огиенко из BitRiver. "Введение незаконных внешнеэкономических ограничений (так называемых санкций) против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулирует увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле. Объем такого увеличения пропорционален в определенной степени ограничениям в купле-продаже долларов и евро", - считает он. "В ситуации с санкциями против Московской биржи возрастает роль криптовалют и их применения Россией во внешней торговле... Уже в следующем году добытые в России биткоины могут обеспечить до 3-5% расчетов во внешнеэкономической деятельности", - добавляет эксперт. "Естественно, объем применения криптовалюты в расчетах по внешнеторговым контрактам будет сильно зависеть и от сбалансированного законодательства о майнинге и обращении криптовалюты, принятия которого с нетерпением и замиранием сердца ждет все рыночное сообщество", - заключил он. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в чёрном списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало распоряжения на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. В четверг, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.
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ПРАЙМ
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цифровая валюта, санкции против рф
Экономика, цифровая валюта, санкции против РФ
Эксперт предрек повышение роли ЦФА из-за санкций против Мосбиржи
Огиенко: санкции против финансовых рынков РФ увеличат роль цифровой валюты при экспорте
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Международные санкции против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулируют увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле, заявил РИА Новости Олег Огиенко из BitRiver.
"Введение незаконных внешнеэкономических ограничений (так называемых санкций) против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулирует увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле. Объем такого увеличения пропорционален в определенной степени ограничениям в купле-продаже долларов и евро", - считает он.
"В ситуации с санкциями против Московской биржи возрастает роль криптовалют и их применения Россией во внешней торговле... Уже в следующем году добытые в России биткоины могут обеспечить до 3-5% расчетов во внешнеэкономической деятельности", - добавляет эксперт.
"Естественно, объем применения криптовалюты в расчетах по внешнеторговым контрактам будет сильно зависеть и от сбалансированного законодательства о майнинге и обращении криптовалюты, принятия которого с нетерпением и замиранием сердца ждет все рыночное сообщество", - заключил он.
Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в чёрном списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало распоряжения на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
В четверг, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.