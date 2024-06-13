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Германия препятствует переговорам о новых санкциях против РФ, пишут СМИ
Германия препятствует переговорам о новых санкциях против РФ, пишут СМИ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Германия препятствует переговорам о новых санкциях против РФ, пишут СМИ
ФРГ блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против Российской Федерации, сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на источники в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T07:41+0300
2024-06-13T07:41+0300
2024-06-13T08:18+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. ФРГ блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против Российской Федерации, сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах в Брюсселе. В частности, источники агентства передали: "Федеральное правительство (Германии - прим. ред.) блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России... Раздумья Германии и запросы на внесения изменений - решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены". Как передает агентство DPA, новые ограничения будут нацелены на борьбу с обходом уже введенных антироссийских санкций. В то же время в ЕС намерены впервые применить жесткие санкции к связанному с СПГ бизнесу в Российской Федерации. ЕК планирует запретить поставку морем СПГ РФ из ряда портов, включая порт Зебрюгге в Бельгии. В то же время Германия, как сообщают источники DPA, выражает беспокойство в отношении мер, призванных "усложнить обход санкций". Немецкие представители требует ограничить определенными товарами или целиком исключить из планов пункт, который касающийся ответственности филиалов компаний при нарушениях вводимых санкций. Как предполагает DPA, Германия опасается, что в результате принятия нового пакета антироссийских санкций могут быть привлечены к ответственности немецкие компании.
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германия, санкции против рф, брюссель
Экономика, ГЕРМАНИЯ, санкции против РФ, Брюссель
Германия препятствует переговорам о новых санкциях против РФ, пишут СМИ
DPA: Германия блокирует прогресс в переговорах о новых санкциях ЕС против России
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. ФРГ блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против Российской Федерации, сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах в Брюсселе.
В частности, источники агентства передали: "Федеральное правительство (Германии - прим. ред.) блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России... Раздумья Германии и запросы на внесения изменений - решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены".
Как передает агентство DPA, новые ограничения будут нацелены на борьбу с обходом уже введенных антироссийских санкций. В то же время в ЕС намерены впервые применить жесткие санкции к связанному с СПГ бизнесу в Российской Федерации. ЕК планирует запретить поставку морем СПГ РФ из ряда портов, включая порт Зебрюгге в Бельгии.
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
В то же время Германия, как сообщают источники DPA, выражает беспокойство в отношении мер, призванных "усложнить обход санкций". Немецкие представители требует ограничить определенными товарами или целиком исключить из планов пункт, который касающийся ответственности филиалов компаний при нарушениях вводимых санкций. Как предполагает DPA, Германия опасается, что в результате принятия нового пакета антироссийских санкций могут быть привлечены к ответственности немецкие компании.