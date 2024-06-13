https://1prime.ru/20240613/sanktsii-849119029.html

Как назло. Торговые партнеры не отворачиваются от России, жалуется Guardian

Как назло. Торговые партнеры не отворачиваются от России, жалуется Guardian - 13.06.2024, ПРАЙМ

Как назло. Торговые партнеры не отворачиваются от России, жалуется Guardian

Третьи страны помогают Российской Федерации обходить введенные Западом ограничения, невзирая на давление со стороны США. Антироссийские санкции действуют уже... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:44+0300

2024-06-13T09:44+0300

2024-06-13T10:09+0300

экономика

россия

торговля

санкции против рф

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Третьи страны помогают Российской Федерации обходить введенные Западом ограничения, невзирая на давление со стороны США. Антироссийские санкции действуют уже два года, а экономика России показывает устойчивость и, как прогнозируют экономисты, в будущем она будет расти более быстрыми темпами, чем экономики большинства западных государств, говорится в публикации британской The Guardian.Авторы статьи напоминают, что с началом специальной военной операции на Украине Запад и его союзники ввели тысячи антироссийских санкций, призванных изолировать Россию. Однако с тех пор прошло уже больше двух лет, а российская экономика все еще "невероятно устойчива" и, более того, экономисты всего мира прогнозируют, что она будет расти более быстрыми темпами, чем экономики большинства стран, которые считаются развитыми, отмечается в статье.В качестве примера "эффективности" антироссийских усилий Запада приводится тот факт, что объемы импортных поставок в Россию к сегодняшнему дню восстановились почти до уровня 2021 года – и все из-за того, что многие страны не последовали примеру Запада и продолжили, а то и многократно нарастили сотрудничество с Россией, чуть ли не с сожалением констатируют авторы.Отмечается, что на языке аналитиков существующее положение вещей называется "санкционной дырой". А смысл заключается в том, что широкая номенклатура товаров - от полупроводников до узлов самолетов и смартфонов – поставляется в Российскую Федерацию через компании в Китае, Турции, ОАЭ или через бывшие советские Армению и Казахстан.Соединенные Штаты стараются давить на эти государства, пишет Guardian и признает, что за два года это давление не принесло ощутимых результатов.В статье приводятся высказывания главы Торгово-промышленной палаты Дубая Хамада Буамима. По его мнению, введенные в отношении Российской Федерации ограничения ни на кого не повлияли за пределами Запада, а попытки перекрыть торговые потоки лишь перенаправили их."Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными", — мудро заявил Буамима.

https://1prime.ru/20240613/sanktsii-849114514.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, торговля, санкции против рф