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В Госдуме оценили эффективность новых санкций США - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили эффективность новых санкций США
В Госдуме оценили эффективность новых санкций США - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме оценили эффективность новых санкций США
Эффективность новых санкций США окажется небольшой. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый замглавы комитета Госдумы по международным делам... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:43+0300
2024-06-13T10:43+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Эффективность новых санкций США окажется небольшой. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Мы за эти два года во многом ушли и от доллара, и от евро, и расчеты ведем со многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться. Будем надеяться, что эффективность от этих санкций окажется небольшой", — отметил собеседник агентства.Ранее Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России, включая Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Кроме того, управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на прекращение операций с этими организациями до 13 августа.В результате этого, Московская биржа приостановила торги некоторыми валютами с 13 июня.Чепа отметил, что введение ограничений всегда негативно влияет на благосостояние граждан, усложняя доступ к некоторым приложениям. Они также создают трудности в расчетах с партнерами.Тем не менее, Москва продолжит развивать расчеты с партнерами в национальных валютах, заключил депутат.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
10:43 13.06.2024
 
В Госдуме оценили эффективность новых санкций США

Депутат Чепа: эффективность новых санкций США окажется небольшой

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Эффективность новых санкций США окажется небольшой. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Мы за эти два года во многом ушли и от доллара, и от евро, и расчеты ведем со многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться. Будем надеяться, что эффективность от этих санкций окажется небольшой", — отметил собеседник агентства.
Ранее Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России, включая Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Кроме того, управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на прекращение операций с этими организациями до 13 августа.
В результате этого, Московская биржа приостановила торги некоторыми валютами с 13 июня.
Чепа отметил, что введение ограничений всегда негативно влияет на благосостояние граждан, усложняя доступ к некоторым приложениям. Они также создают трудности в расчетах с партнерами.
Тем не менее, Москва продолжит развивать расчеты с партнерами в национальных валютах, заключил депутат.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
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