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Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с Россией - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с Россией
Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с Россией - 13.06.2024, ПРАЙМ
Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с Россией
Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с резидентами России из-за обновленного пакета санкций США, сообщает пресс-служба банка. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:45+0300
2024-06-13T10:45+0300
экономика
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июн - ПРАЙМ. Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с резидентами России из-за обновленного пакета санкций США, сообщает пресс-служба банка. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "В связи с обновлением пакета санкций США, все валютные операции, связанные с резидентами России приостановлены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка. Пресс-служба банка попросила клиентов ожидать "дальнейших объявлений о возобновлении платежей". Asia Alliance Bank относится к средним банкам Узбекистана. Его основные клиенты - малый и частный бизнес республики. РИА Новости отправило запрос в ряд крупных банков по поводу возможной приостановки работы с клиентами из РФ из-за обновленных санкций США.
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россия, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
10:45 13.06.2024
 
Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с Россией

Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с РФ из-за санкций США

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТАШКЕНТ, 13 июн - ПРАЙМ. Узбекский Asia Alliance Bank приостановил валютные операции с резидентами России из-за обновленного пакета санкций США, сообщает пресс-служба банка.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
"В связи с обновлением пакета санкций США, все валютные операции, связанные с резидентами России приостановлены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.
Пресс-служба банка попросила клиентов ожидать "дальнейших объявлений о возобновлении платежей".
Asia Alliance Bank относится к средним банкам Узбекистана. Его основные клиенты - малый и частный бизнес республики.
РИА Новости отправило запрос в ряд крупных банков по поводу возможной приостановки работы с клиентами из РФ из-за обновленных санкций США.
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
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