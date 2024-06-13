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Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка

Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка - 13.06.2024, ПРАЙМ

Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка

Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:09+0300

2024-06-13T11:09+0300

2024-06-13T11:09+0300

экономика

россия

банк открытие

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном режиме в офисах банка, заявила кредитная организация в соцсетях. "Новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - рассказали в "Открытии". Минфин США накануне, в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало предписания на сворачивание до 13 августа операций с биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк открытие