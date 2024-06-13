Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/sanktsii-849123365.html
Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка
Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка - 13.06.2024, ПРАЙМ
Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка
Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:09+0300
2024-06-13T11:09+0300
экономика
россия
банк открытие
https://cdnn.1prime.ru/img/82798/61/827986142_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2e69972118b1fa8577b157aaf010cc52.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном режиме в офисах банка, заявила кредитная организация в соцсетях. "Новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - рассказали в "Открытии". Минфин США накануне, в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало предписания на сворачивание до 13 августа операций с биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82798/61/827986142_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b18985d1e33f3f654a9b5f476a437601.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк открытие
Экономика, РОССИЯ, банк Открытие
11:09 13.06.2024
 
Банк "Открытие" рассказал о влиянии санкций США на работу банка

Санкции США не повлияют на работу банка "Открытие" и на обслуживание клиентов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанк" Отделение банка "Открытие"
 Отделение банка Открытие - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном режиме в офисах банка, заявила кредитная организация в соцсетях.
"Новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - рассказали в "Открытии".
Минфин США накануне, в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало предписания на сворачивание до 13 августа операций с биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Московская биржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.
 
ЭкономикаРОССИЯбанк Открытие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала