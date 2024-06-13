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Эксперт назвал положительные стороны санкций США для БРИКС - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал положительные стороны санкций США для БРИКС
Эксперт назвал положительные стороны санкций США для БРИКС - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал положительные стороны санкций США для БРИКС
Санкции США против ряда гонконгских фирм, сотрудничающих с одним из российских лидеров золотодобычи "Полюсом", увеличивают шансы на создании независимых систем... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:19+0300
2024-06-13T12:19+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США против ряда гонконгских фирм, сотрудничающих с одним из российских лидеров золотодобычи "Полюсом", увеличивают шансы на создании независимых систем платежей за золото между странами БРИКС, заявил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Накануне, в среду, минфин США опубликовал новый санкционный список против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения в том числе подпал ряд гонконгских фирм, которые вели торговые отношения с крупнейшей российской золотодобывающей компанией "Полюс". Из материалов минфина США следует, что платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге. "Общий фон санкционной риторики США, направленной против и России, и Китая, лишь увеличивает шансы на системное решение проблемы - обхода незаконных санкций за счёт создания независимых платёжных систем между Россией и Китаем с возможным присоединением к ним стран БРИКС", - ответил Худалов на вопрос о влиянии санкций на золотодобывающую компанию. В целом же подпадание китайских компаний под вторичные санкции способствует увеличению вероятности расширения палитры обходных механизмов, заключил эксперт. Ранее, в мае прошлого года, США, Великобритания и Австралия в свою очередь ввели блокирующие санкции против "Полюса" и связанных с ней структур. ПАО "Полюс" - крупнейший золотодобытчик в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы.
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сша, брикс
Экономика, США, БРИКС
12:19 13.06.2024
 
Эксперт назвал положительные стороны санкций США для БРИКС

Эксперт Худалов: санкции США помогут создать систему платежей за золото в БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США против ряда гонконгских фирм, сотрудничающих с одним из российских лидеров золотодобычи "Полюсом", увеличивают шансы на создании независимых систем платежей за золото между странами БРИКС, заявил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Накануне, в среду, минфин США опубликовал новый санкционный список против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения в том числе подпал ряд гонконгских фирм, которые вели торговые отношения с крупнейшей российской золотодобывающей компанией "Полюс". Из материалов минфина США следует, что платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.
"Общий фон санкционной риторики США, направленной против и России, и Китая, лишь увеличивает шансы на системное решение проблемы - обхода незаконных санкций за счёт создания независимых платёжных систем между Россией и Китаем с возможным присоединением к ним стран БРИКС", - ответил Худалов на вопрос о влиянии санкций на золотодобывающую компанию.
В целом же подпадание китайских компаний под вторичные санкции способствует увеличению вероятности расширения палитры обходных механизмов, заключил эксперт.
Ранее, в мае прошлого года, США, Великобритания и Австралия в свою очередь ввели блокирующие санкции против "Полюса" и связанных с ней структур.
ПАО "Полюс" - крупнейший золотодобытчик в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы.
 
ЭкономикаСШАБРИКС
 
 
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