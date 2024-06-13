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Эксперт назвал санкции США против российского СПГ демонстрацией давления

Эксперт назвал санкции США против российского СПГ демонстрацией давления - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал санкции США против российского СПГ демонстрацией давления

Новые санкции США в отношении российских проектов сжижения природного газа (СПГ) - продолжающаяся демонстрация давления на отрасль, но они принципиально не... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:04+0300

2024-06-13T13:04+0300

2024-06-13T13:04+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении российских проектов сжижения природного газа (СПГ) - продолжающаяся демонстрация давления на отрасль, но они принципиально не повлияют на деятельность компаний, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". Минфин США включил в список и другие "дочки" "Новатэка" - "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство СПГ. "Честно говоря, по части СПГ я не вижу больших отличий от предыдущего раунда санкций. Если нам удастся продвинуться вперед, несмотря на предыдущий пакет, который включил в SDN-лист все реализуемые проекты, то нынешнее расширение не будет иметь принципиального значения. Это скорее демонстрация со стороны США - мол, мы обещали давить на СПГ-проекты в России и продолжаем это делать", - сказал собеседник агентства. Гривач также добавил, что для компаний "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз", деятельность которых направлена на внутренний рынок, эти санкции не несут серьезных рисков. Ранее, 1 мая, США также ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2". Так, под новые ограничения были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морские перевозки и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая "Арктик СПГ 2". В ноябре Минфин США внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2". СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ о форс-мажоре. После этого иностранные акционеры также объявили форс-мажор, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ. Французская TotalEnergies затем официально подтвердила, что не будет получать этот СПГ в 2024 году. Форс-мажор означает отказ иностранных акционеров от обязанностей финансирования и выполнения контрактов на СПГ типа offtake (на выкуп еще не произведенной продукции).

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