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Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний
Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний - 13.06.2024, ПРАЙМ
Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний
Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T19:19+0300
2024-06-13T19:19+0300
2024-06-13T19:20+0300
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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны. Под санкции попали юридические лица:Кроме этого, рестрикции вели против ряда СМИ:Канада также повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. Легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под санкции этого государства.
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Политика, КАНАДА, санкции против РФ, СМИ
Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний
МИД Канады: страна расширила санкции в отношении россиянина и компаний России
ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны.
Под санкции попали юридические лица:
- авиакомпания "Победа",
- Новороссийское морское пароходство,
- АО "Электроавтоматика" и др.
Кроме этого, рестрикции вели против ряда СМИ:
- "Российская газета",
- телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24".
Канада также повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. Легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под санкции этого государства.
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