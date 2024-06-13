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Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний
Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний - 13.06.2024, ПРАЙМ
Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний
Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T19:19+0300
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политика
канада
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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны. Под санкции попали юридические лица:Кроме этого, рестрикции вели против ряда СМИ:Канада также повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. Легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под санкции этого государства.
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Политика, КАНАДА, санкции против РФ, СМИ
19:19 13.06.2024 (обновлено: 19:20 13.06.2024)
 
Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний

МИД Канады: страна расширила санкции в отношении россиянина и компаний России

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны.
Под санкции попали юридические лица:
  • авиакомпания "Победа",
  • Новороссийское морское пароходство,
  • АО "Электроавтоматика" и др.
Кроме этого, рестрикции вели против ряда СМИ:
  • "Российская газета",
  • телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24".
Канада также повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. Легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под санкции этого государства.
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