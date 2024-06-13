https://1prime.ru/20240613/sanktsii-849151843.html

Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний

Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний - 13.06.2024, ПРАЙМ

Канада ввела новые санкции против россиянина и российских компаний

Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T19:19+0300

2024-06-13T19:19+0300

2024-06-13T19:20+0300

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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Канадское правительство расширило ограничительные меры в отношении России, указывается в обнародованном заявлении МИД страны. Под санкции попали юридические лица:Кроме этого, рестрикции вели против ряда СМИ:Канада также повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. Легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под санкции этого государства.

https://1prime.ru/20240613/avtogol-849149447.html

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канада, санкции против рф, сми