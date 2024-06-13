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В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США

В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США - 13.06.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США

Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T10:53+0300

2024-06-13T10:53+0300

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экономика

сбербанк

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными."Спрос на валюту в отделениях "Сбера" находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий. Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем", - рассказали журналистам в кредитной организации.

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сбербанк, наличная валюта, обменники