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В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/sber-849122511.html
В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США
В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США - 13.06.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США
Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:53+0300
2024-06-13T10:55+0300
экономика
сбербанк
наличная валюта
обменники
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными."Спрос на валюту в отделениях "Сбера" находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий. Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем", - рассказали журналистам в кредитной организации.
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сбербанк, наличная валюта, обменники
Экономика, Сбербанк, наличная валюта, обменники
10:53 13.06.2024 (обновлено: 10:55 13.06.2024)
 
В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США

"Сбер": повышенного спроса на валюту у россиян не наблюдается

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными.
"Спрос на валюту в отделениях "Сбера" находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий. Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем", - рассказали журналистам в кредитной организации.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций
10:52
 
ЭкономикаСбербанкналичная валютаобменники
 
 
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