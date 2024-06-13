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Россияне в апреле нарастили валютные сбережения до рекордных $224 млрд

Россияне в апреле нарастили валютные сбережения до рекордных $224 млрд - 13.06.2024, ПРАЙМ

Россияне в апреле нарастили валютные сбережения до рекордных $224 млрд

Россияне по итогам апреля увеличили сбережения в иностранной валюте до рекордных 224 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:50+0300

2024-06-13T14:50+0300

2024-06-13T14:50+0300

экономика

сбережения

иностранная валюта

россияне

рекорд

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россияне по итогам апреля увеличили сбережения в иностранной валюте до рекордных 224 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ. Больше всего валютных средств российские граждане хранят в наличной валюте, хотя в апреле ее объем впервые с января снизился - на 0,5%, до 96,9 миллиарда долларов. А вот депозиты за рубежом продолжили пополняться, достигнув в середине весны рекордных 81,1 миллиарда долларов против 79,4 миллиарда долларов в марте. За месяц они выросли на 2,2%, а за год - на 19%. В то же время валютные депозиты внутри России по-прежнему уменьшаются - в апреле на 0,8% в месячном выражении, до 44 миллиардов долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов. Одновременно, как ранее сообщало РИА Новости, объем валютных средств на брокерских счетах россиян за апрель сократился на 6% - до 1,9 миллиарда долларов. В результате общий объем средств россиян в валюте вырос до 223,93 миллиарда долларов против 223,1 миллиарда месяцем ранее.

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сбережения, иностранная валюта, россияне, рекорд