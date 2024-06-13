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Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам
Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам - 13.06.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам
Райффайзенбанк (дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля, сообщила... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:35+0300
2024-06-13T12:35+0300
2024-06-13T12:35+0300
райффайзенбанк
счета
проценты
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк (дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля, сообщила кредитная организация на своем сайте. "Райффайзенбанк перестанет начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля. "Решение обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия Группы RBI в России, - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка. В сообщении добавляется, что банк предлагал невысокие проценты по этим счетам, в связи с чем продукт не пользовался широким спросом и оставался лишь у ограниченного числа клиентов. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.
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райффайзенбанк, счета, проценты
Райффайзенбанк, счета, проценты
Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам
Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начислять проценты по накопительным счетам
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк (дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля, сообщила кредитная организация на своем сайте.
"Райффайзенбанк перестанет начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля. "Решение обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия Группы RBI в России, - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
В сообщении добавляется, что банк предлагал невысокие проценты по этим счетам, в связи с чем продукт не пользовался широким спросом и оставался лишь у ограниченного числа клиентов.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.