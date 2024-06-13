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"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России

"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России

Сервис "Яндекс Путешествия" запускает возможность бронирования апартаментов в России: теперь свои предложения через сервис смогут размещать владельцы жилья,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T10:35+0300

2024-06-13T10:35+0300

2024-06-13T10:35+0300

россия

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Путешествия" запускает возможность бронирования апартаментов в России: теперь свои предложения через сервис смогут размещать владельцы жилья, сообщает компания. "Яндекс Путешествия позволят забронировать апартаменты по всей России. Владельцы жилья смогут размещать свои предложения через сервис и получат доступ к многомиллионной аудитории платформы", - говорится в сообщении. "Сейчас подключиться можно только через партнеров - первым стал RealtyCalendar, сотрудничающий с десятками тысяч объектов. Со временем будут доступны другие варианты размещения", - добавили в компании. Уточняется, что подключиться к сервису смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для размещения объекта достаточно указать адрес электронной почты и менеджер каналов - после этого данные о жилье поступят в "Экстранет" "Яндекс Путешествий". Далее, если потребуется, владелец дополняет информацию о своем предложении и публикует его, после модерации объявление появится на сервисе, рассказали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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