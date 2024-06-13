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"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России
"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России
Сервис "Яндекс Путешествия" запускает возможность бронирования апартаментов в России: теперь свои предложения через сервис смогут размещать владельцы жилья,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:35+0300
2024-06-13T10:35+0300
2024-06-13T10:35+0300
россия
яндекс
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Путешествия" запускает возможность бронирования апартаментов в России: теперь свои предложения через сервис смогут размещать владельцы жилья, сообщает компания. "Яндекс Путешествия позволят забронировать апартаменты по всей России. Владельцы жилья смогут размещать свои предложения через сервис и получат доступ к многомиллионной аудитории платформы", - говорится в сообщении. "Сейчас подключиться можно только через партнеров - первым стал RealtyCalendar, сотрудничающий с десятками тысяч объектов. Со временем будут доступны другие варианты размещения", - добавили в компании. Уточняется, что подключиться к сервису смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для размещения объекта достаточно указать адрес электронной почты и менеджер каналов - после этого данные о жилье поступят в "Экстранет" "Яндекс Путешествий". Далее, если потребуется, владелец дополняет информацию о своем предложении и публикует его, после модерации объявление появится на сервисе, рассказали в компании.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, яндекс
"Яндекс Путешествия" запустит сервис бронирования апартаментов в России
"Яндекс Путешествия" запускает сервис бронирования апартаментов в России
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Путешествия" запускает возможность бронирования апартаментов в России: теперь свои предложения через сервис смогут размещать владельцы жилья, сообщает компания.
"Яндекс Путешествия позволят забронировать апартаменты по всей России. Владельцы жилья смогут размещать свои предложения через сервис и получат доступ к многомиллионной аудитории платформы", - говорится в сообщении.
"Сейчас подключиться можно только через партнеров - первым стал RealtyCalendar, сотрудничающий с десятками тысяч объектов. Со временем будут доступны другие варианты размещения", - добавили в компании.
Уточняется, что подключиться к сервису смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для размещения объекта достаточно указать адрес электронной почты и менеджер каналов - после этого данные о жилье поступят в "Экстранет" "Яндекс Путешествий". Далее, если потребуется, владелец дополняет информацию о своем предложении и публикует его, после модерации объявление появится на сервисе, рассказали в компании.