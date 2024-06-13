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Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал

Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал - 13.06.2024, ПРАЙМ

Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал

Турецкая многовекторная политика грозит Анкаре большими проблемами. Резкие сигналы президента России Владимира Путина и заявления его пресс-секретаря Дмитрия... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:37+0300

2024-06-13T09:37+0300

2024-06-13T09:38+0300

политика

россия

турция

международные отношения

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Турецкая многовекторная политика грозит Анкаре большими проблемами. Резкие сигналы президента России Владимира Путина и заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова свидетельствуют о критическом этапе в отношениях двух стран и недовольстве политикой Турции в последнее время. Об этом пишет MG. Отмечается, что, прикрываясь санкциями, Анкара не спешит платить за поставки газа и комплексов ПВО С-400, а также оказывает помощь Киеву, который целится по газопроводам, идущим в Турцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, одно из самых очевидных предупреждений Путина касалось склонности турецкого экономического руководства брать кредиты, инвестиции и гранты от финансовых институтов Запада. Путин предупредил, что, если это продолжится ценой ограничения экономических отношений с Москвой, то Анкара потеряет больше, пишет издание. Данное предостережение показало, какой напряженности достигли отношения двух государств. Также отмечается, что за последний год Турция, хотя и неявно, все более склоняется к соблюдению антироссийских санкций Запада, что проявляется в конкретных шагах. При этом отсрочка оплаты поставок из РФ природного газа, неуплата взносов за С-400 также создают проблемы в отношениях. Кроме того, турецкие власти заставляют свой бизнес, осуществляющий экспорт в РФ, брать на себя обязательство не торговать подсанкционной продукцией. Однако одним из главных вопросов, вызывающих реакцию Кремля, является развитие Анкарой отношений с Киевом и их сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Заявления Путина о том, что "Турция сотрудничает с Украиной, в то время как та пытается наносить удары по газопроводам, идущим в Турцию, и это не шутка", говорят о беспокойство Москвы по данному поводу, пишет издание.Поставки Киеву оружии и данные о том, что семья, близкая к президенту Турции Эрдогану, связана с заводами по производству беспилотников, находятся под пристальным вниманием Москвы, отмечают авторы материала.Издание предложило турецким властям разработать многомерную стратегию и проводить сбалансированную политику. Ведь спешное прохождение Анкарой важнейшего испытания в отношениях с Москвой определит ее положение на региональной и глобальной арене.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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россия, турция, международные отношения