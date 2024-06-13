https://1prime.ru/20240613/signal-849118671.html
Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал
Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал - 13.06.2024, ПРАЙМ
Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал
Турецкая многовекторная политика грозит Анкаре большими проблемами. Резкие сигналы президента России Владимира Путина и заявления его пресс-секретаря Дмитрия... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:37+0300
2024-06-13T09:37+0300
2024-06-13T09:38+0300
политика
россия
турция
международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Турецкая многовекторная политика грозит Анкаре большими проблемами. Резкие сигналы президента России Владимира Путина и заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова свидетельствуют о критическом этапе в отношениях двух стран и недовольстве политикой Турции в последнее время. Об этом пишет MG. Отмечается, что, прикрываясь санкциями, Анкара не спешит платить за поставки газа и комплексов ПВО С-400, а также оказывает помощь Киеву, который целится по газопроводам, идущим в Турцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, одно из самых очевидных предупреждений Путина касалось склонности турецкого экономического руководства брать кредиты, инвестиции и гранты от финансовых институтов Запада. Путин предупредил, что, если это продолжится ценой ограничения экономических отношений с Москвой, то Анкара потеряет больше, пишет издание. Данное предостережение показало, какой напряженности достигли отношения двух государств. Также отмечается, что за последний год Турция, хотя и неявно, все более склоняется к соблюдению антироссийских санкций Запада, что проявляется в конкретных шагах. При этом отсрочка оплаты поставок из РФ природного газа, неуплата взносов за С-400 также создают проблемы в отношениях. Кроме того, турецкие власти заставляют свой бизнес, осуществляющий экспорт в РФ, брать на себя обязательство не торговать подсанкционной продукцией. Однако одним из главных вопросов, вызывающих реакцию Кремля, является развитие Анкарой отношений с Киевом и их сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Заявления Путина о том, что "Турция сотрудничает с Украиной, в то время как та пытается наносить удары по газопроводам, идущим в Турцию, и это не шутка", говорят о беспокойство Москвы по данному поводу, пишет издание.Поставки Киеву оружии и данные о том, что семья, близкая к президенту Турции Эрдогану, связана с заводами по производству беспилотников, находятся под пристальным вниманием Москвы, отмечают авторы материала.Издание предложило турецким властям разработать многомерную стратегию и проводить сбалансированную политику. Ведь спешное прохождение Анкарой важнейшего испытания в отношениях с Москвой определит ее положение на региональной и глобальной арене.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240611/tovarooborot-849086730.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, международные отношения
Игнорировать Россию непросто: Анкара получила жесткий сигнал
MG: в Турции заявили о наступлении критического этапа в отношениях с Россией
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ.
Турецкая многовекторная политика грозит Анкаре большими проблемами. Резкие сигналы президента России Владимира Путина и заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова свидетельствуют о критическом этапе в отношениях двух стран и недовольстве политикой Турции в последнее время. Об этом пишет MG
.
Отмечается, что, прикрываясь санкциями, Анкара не спешит платить за поставки газа и комплексов ПВО С-400, а также оказывает помощь Киеву, который целится по газопроводам, идущим в Турцию.
По мнению авторов материала, одно из самых очевидных предупреждений Путина касалось склонности турецкого экономического руководства брать кредиты, инвестиции и гранты от финансовых институтов Запада. Путин предупредил, что, если это продолжится ценой ограничения экономических отношений с Москвой, то Анкара потеряет больше, пишет издание. Данное предостережение показало, какой напряженности достигли отношения двух государств.
Также отмечается, что за последний год Турция, хотя и неявно, все более склоняется к соблюдению антироссийских санкций Запада, что проявляется в конкретных шагах. При этом отсрочка оплаты поставок из РФ природного газа, неуплата взносов за С-400 также создают проблемы в отношениях. Кроме того, турецкие власти заставляют свой бизнес, осуществляющий экспорт в РФ, брать на себя обязательство не торговать подсанкционной продукцией.
Однако одним из главных вопросов, вызывающих реакцию Кремля, является развитие Анкарой отношений с Киевом и их сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Заявления Путина о том, что "Турция сотрудничает с Украиной, в то время как та пытается наносить удары по газопроводам, идущим в Турцию, и это не шутка", говорят о беспокойство Москвы по данному поводу, пишет издание.
Поставки Киеву оружии и данные о том, что семья, близкая к президенту Турции Эрдогану, связана с заводами по производству беспилотников, находятся под пристальным вниманием Москвы, отмечают авторы материала.
Издание предложило турецким властям разработать многомерную стратегию и проводить сбалансированную политику. Ведь спешное прохождение Анкарой важнейшего испытания в отношениях с Москвой определит ее положение на региональной и глобальной арене.
Путин объяснил падение товарооборота с Турцией