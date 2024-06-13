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Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами
Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами - 13.06.2024, ПРАЙМ
Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами
Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами максимум в течение года-двух, заявил РИА Новости глава "Билайна" Александр Торбахов в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T05:31+0300
2024-06-13T05:31+0300
экономика
россия
сим-карта
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами максимум в течение года-двух, заявил РИА Новости глава "Билайна" Александр Торбахов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024. В январе он сообщал, что российские операторы наращивают статистику по числу абонентов, считая не людей, а сим-карты, с помощью которых может быть сделано буквально пару звонков. Как отмечал гендиректор "Билайна", компания перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих клиентов. "Многие уже следуют нашему примеру, а самое главное то, что постепенно все равно эта проблема безопасности она будет решаться, потому что эта вакханалия достигла своего беспредела... Я думаю, что к этому все придут в течение года-двух максимум", - сказал Торбахов, добавив, что к этому времени окажется, что клиентов сотовой связи в России "чуть меньше, чем мы сейчас привыкли думать". По словам Торбахова, "Билайн" вышел из этой гонки еще два года назад, тогда его клиентская база сократилась на 9%, однако настоящих абонентов оператор не потерял. Он добавил, что несмотря на это, компании важна клиентская база и она наращивает ее другими способами. "Билайн", по его словам, планирует догнать показатели по клиентской базе 2022 года через несколько лет, хотя это непросто. Он пояснил, что сейчас население в стране не растет, при этом у всех российских абонентов связь есть. "Поэтому, когда кто-то рассказывает о том, что у них сильно растет клиентская база, то сразу возникает понимание, что это вряд ли настоящие клиенты", - прокомментировал гендиректор. Так, рост "настоящей" клиентской базы возможен, но только за счет того, что гражданам нужные дополнительные сим-карты для других гаджетов: умных устройств, автомобилей и так далее. Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" - 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. Абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сим-карта
Экономика, РОССИЯ, сим-карта
05:31 13.06.2024
 
Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами

"Билайн": операторы связи откажутся от гонки за сим-картами в течение года-двух

© fotolia.com / Scanrail%Сим карты
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами максимум в течение года-двух, заявил РИА Новости глава "Билайна" Александр Торбахов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024.
В январе он сообщал, что российские операторы наращивают статистику по числу абонентов, считая не людей, а сим-карты, с помощью которых может быть сделано буквально пару звонков. Как отмечал гендиректор "Билайна", компания перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих клиентов.
"Многие уже следуют нашему примеру, а самое главное то, что постепенно все равно эта проблема безопасности она будет решаться, потому что эта вакханалия достигла своего беспредела... Я думаю, что к этому все придут в течение года-двух максимум", - сказал Торбахов, добавив, что к этому времени окажется, что клиентов сотовой связи в России "чуть меньше, чем мы сейчас привыкли думать".
По словам Торбахова, "Билайн" вышел из этой гонки еще два года назад, тогда его клиентская база сократилась на 9%, однако настоящих абонентов оператор не потерял. Он добавил, что несмотря на это, компании важна клиентская база и она наращивает ее другими способами. "Билайн", по его словам, планирует догнать показатели по клиентской базе 2022 года через несколько лет, хотя это непросто.
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Он пояснил, что сейчас население в стране не растет, при этом у всех российских абонентов связь есть. "Поэтому, когда кто-то рассказывает о том, что у них сильно растет клиентская база, то сразу возникает понимание, что это вряд ли настоящие клиенты", - прокомментировал гендиректор. Так, рост "настоящей" клиентской базы возможен, но только за счет того, что гражданам нужные дополнительные сим-карты для других гаджетов: умных устройств, автомобилей и так далее.
Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" - 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. Абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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