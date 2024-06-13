https://1prime.ru/20240613/slezhka-849114378.html
Kaspersky начал уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
Kaspersky начал уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth - 13.06.2024, ПРАЙМ
Kaspersky начал уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
"Лаборатория Касперского" обновила приложения для защиты мобильных устройств, теперь пользователи на Android смогут узнавать о слежке с Bluetooth-устройств,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T07:30+0300
2024-06-13T07:30+0300
2024-06-13T07:31+0300
лаборатория касперского
мобильное приложение
слежка
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обновила приложения для защиты мобильных устройств, теперь пользователи на Android смогут узнавать о слежке с Bluetooth-устройств, рассказали РИА Новости в компании. "Kaspersky для Android. Теперь приложение … уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Такие девайсы могут применяться недоброжелателями, чтобы наблюдать за перемещениями человека. Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных", - сообщили там, добавив, что функция доступна в бесплатной версии приложения. Компания также провела обновления для устройств на операционной системе iOS. Так, стала доступна функция защиты от сбора данных о пользователях, например информации об их активности трекинговыми системами в браузере. Эта опция интегрирована в Safari в виде расширения. Кроме того, владельцы iOS-смартфонов теперь смогут блокировать рекламные баннеры в Safari, в том числе потенциально вредоносные. Отмечается, что еще одна функция, которая доступна и в iOS, и в Android, - это оповещение об утечке личных данных пользователя (адрес электронной почты или пароли от аккаунтов) из сторонних сервисов, привязанных к его номеру телефона. Ранее такая опция была доступна в привязке к адресу электронной почты. Обновления можно найти в RuStore, Google Play и App Store. Актуальные функции доступны начиная с версий 11.113 - для Android и 2.82 - для iOS. Набор опций, предоставляемых пользователям, отличается в зависимости от ОС.
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лаборатория касперского, мобильное приложение, слежка
Лаборатория Касперского, мобильное приложение, слежка
Kaspersky начал уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
Kaspersky теперь уведомляет пользователей Android о слежке по Bluetooth
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обновила приложения для защиты мобильных устройств, теперь пользователи на Android смогут узнавать о слежке с Bluetooth-устройств, рассказали РИА Новости в компании.
"Kaspersky для Android. Теперь приложение … уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Такие девайсы могут применяться недоброжелателями, чтобы наблюдать за перемещениями человека. Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных", - сообщили там, добавив, что функция доступна в бесплатной версии приложения.
Компания также провела обновления для устройств на операционной системе iOS. Так, стала доступна функция защиты от сбора данных о пользователях, например информации об их активности трекинговыми системами в браузере. Эта опция интегрирована в Safari в виде расширения.
Кроме того, владельцы iOS-смартфонов теперь смогут блокировать рекламные баннеры в Safari, в том числе потенциально вредоносные.
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Отмечается, что еще одна функция, которая доступна и в iOS, и в Android, - это оповещение об утечке личных данных пользователя (адрес электронной почты или пароли от аккаунтов) из сторонних сервисов, привязанных к его номеру телефона. Ранее такая опция была доступна в привязке к адресу электронной почты.
Обновления можно найти в RuStore, Google Play и App Store. Актуальные функции доступны начиная с версий 11.113 - для Android и 2.82 - для iOS. Набор опций, предоставляемых пользователям, отличается в зависимости от ОС.