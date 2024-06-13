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Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России - 13.06.2024, ПРАЙМ
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России
"Большая семерка" (G7) достигла политического соглашения о кредите в 50 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на слова... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T22:25+0300
2024-06-13T22:25+0300
2024-06-13T22:26+0300
политика
замороженные российские активы
g7
помощь украине
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" (G7) достигла политического соглашения о кредите в 50 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на слова премьер-министра Италии Джорджа Мелони."Мы достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около $50 млрд к концу года с помощью системы кредитования: это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — отметила она журналистам в кулуарах саммита G7. Мелони добавила, что осталось установить схему "с технической точки зрения".Ранее в Белом доме рассказали Reuters, что заблокированные российские активы останутся нетронутыми, в планах использовать лишь прибыль от них. При этом не исключили изъятие данных средств в будущем.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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замороженные российские активы, g7, помощь украине
Политика, замороженные российские активы, G7, помощь Украине
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России
Страны G7 достигли соглашение о кредите в размере 50 млрд долларов для Украины
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ.
"Большая семерка" (G7) достигла политического соглашения о кредите в 50 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщило агентство ANSA
, ссылаясь на слова премьер-министра Италии Джорджа Мелони.
"Мы достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около $50 млрд к концу года с помощью системы кредитования: это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — отметила она журналистам в кулуарах саммита G7.
Мелони добавила, что осталось установить схему "с технической точки зрения".
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ
Ранее в Белом доме рассказали Reuters
, что заблокированные российские активы останутся нетронутыми, в планах использовать лишь прибыль от них. При этом не исключили изъятие данных средств в будущем.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.