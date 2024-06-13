Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240613/soglashenie-849155041.html
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России - 13.06.2024, ПРАЙМ
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России
"Большая семерка" (G7) достигла политического соглашения о кредите в 50 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на слова... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T22:25+0300
2024-06-13T22:26+0300
политика
замороженные российские активы
g7
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" (G7) достигла политического соглашения о кредите в 50 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на слова премьер-министра Италии Джорджа Мелони."Мы достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около $50 млрд к концу года с помощью системы кредитования: это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — отметила она журналистам в кулуарах саммита G7. Мелони добавила, что осталось установить схему "с технической точки зрения".Ранее в Белом доме рассказали Reuters, что заблокированные российские активы останутся нетронутыми, в планах использовать лишь прибыль от них. При этом не исключили изъятие данных средств в будущем.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20240613/izyatie-849153960.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_726cc9377535c567abaa257cc39c2aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, g7, помощь украине
Политика, замороженные российские активы, G7, помощь Украине
22:25 13.06.2024 (обновлено: 22:26 13.06.2024)
 
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России

Страны G7 достигли соглашение о кредите в размере 50 млрд долларов для Украины

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" (G7) достигла политического соглашения о кредите в 50 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на слова премьер-министра Италии Джорджа Мелони.
"Мы достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около $50 млрд к концу года с помощью системы кредитования: это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — отметила она журналистам в кулуарах саммита G7.
Мелони добавила, что осталось установить схему "с технической точки зрения".
Банкноты евро
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ
20:58
Ранее в Белом доме рассказали Reuters, что заблокированные российские активы останутся нетронутыми, в планах использовать лишь прибыль от них. При этом не исключили изъятие данных средств в будущем.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
Политиказамороженные российские активыG7помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала