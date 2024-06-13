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Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ
США, не вводя санкции против уже осуществляющихся в России проектов сжижения природного газа, идут навстречу европейцам, опасаясь создать дефицит на газовом... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:24+0300
2024-06-13T15:24+0300
2024-06-13T15:24+0300
экономика
спг
санкции против рф
поставки газа
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США, не вводя санкции против уже осуществляющихся в России проектов сжижения природного газа, идут навстречу европейцам, опасаясь создать дефицит на газовом рынке, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство сжиженного природного газа (СПГ). "Соединенные Штаты фактически идут навстречу именно европейцам и отчасти японцам, что не бьют по действующему проекту. Потому что если действующий проект не сможет дальше экспортировать газ, то, соответственно, возникнет определенный дефицит на мировом рынке", - полагает эксперт. А дефицит газа в свою очередь станет фактором роста цен на него в Европе. "Если сейчас что-то ввести, что-то сделать для того, чтобы цены поднялись, то будет удар по европейцам. Здесь американцы во многом призывают европейцев самостоятельно запретить импорт СПГ либо трубопроводного российского газа. Действуют постепенно, поэтому до сих пор против "Ямала СПГ" не ввели санкции", - продолжил Юшков. Сейчас в стране действуют два крупнотоннажных завода СПГ – "Сахалин-2" (мощность около 10 миллионов тонн в год) и "Ямал СПГ" (производство около 20 миллионов тонн в год). В предприятии "Ямал СПГ" остаются иностранные акционеры, в том числе 20% принадлежит французской TotalEnergies. "Конечно, для них ставки высоки. Если они сейчас выйдут, потом в подобный российский проект уже, наверное, не смогут зайти на таких условиях, на которых они заходили раньше. Для французов все-таки это большая потеря будет, поэтому они всячески лоббируют, чтобы не вводили санкции против "Ямала СПГ", - добавил собеседник агентства, предположив, что также "французы надеются, что когда-нибудь политическая ситуация изменится, и они смогут полноценно продолжать участие в этом проекте".
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спг, санкции против рф, поставки газа
Экономика, СПГ, санкции против РФ, поставки газа
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ
Юшков: США идут навстречу ЕС, не вводя санкции против действующих проектов СПГ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США, не вводя санкции против уже осуществляющихся в России проектов сжижения природного газа, идут навстречу европейцам, опасаясь создать дефицит на газовом рынке, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство сжиженного природного газа (СПГ).
"Соединенные Штаты фактически идут навстречу именно европейцам и отчасти японцам, что не бьют по действующему проекту. Потому что если действующий проект не сможет дальше экспортировать газ, то, соответственно, возникнет определенный дефицит на мировом рынке", - полагает эксперт.
А дефицит газа в свою очередь станет фактором роста цен на него в Европе. "Если сейчас что-то ввести, что-то сделать для того, чтобы цены поднялись, то будет удар по европейцам. Здесь американцы во многом призывают европейцев самостоятельно запретить импорт СПГ либо трубопроводного российского газа. Действуют постепенно, поэтому до сих пор против "Ямала СПГ" не ввели санкции", - продолжил Юшков.
Сейчас в стране действуют два крупнотоннажных завода СПГ – "Сахалин-2" (мощность около 10 миллионов тонн в год) и "Ямал СПГ" (производство около 20 миллионов тонн в год). В предприятии "Ямал СПГ" остаются иностранные акционеры, в том числе 20% принадлежит французской TotalEnergies.
"Конечно, для них ставки высоки. Если они сейчас выйдут, потом в подобный российский проект уже, наверное, не смогут зайти на таких условиях, на которых они заходили раньше. Для французов все-таки это большая потеря будет, поэтому они всячески лоббируют, чтобы не вводили санкции против "Ямала СПГ", - добавил собеседник агентства, предположив, что также "французы надеются, что когда-нибудь политическая ситуация изменится, и они смогут полноценно продолжать участие в этом проекте".