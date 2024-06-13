Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/spg-849139807.html
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ
США, не вводя санкции против уже осуществляющихся в России проектов сжижения природного газа, идут навстречу европейцам, опасаясь создать дефицит на газовом... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:24+0300
2024-06-13T15:24+0300
экономика
спг
санкции против рф
поставки газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США, не вводя санкции против уже осуществляющихся в России проектов сжижения природного газа, идут навстречу европейцам, опасаясь создать дефицит на газовом рынке, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство сжиженного природного газа (СПГ). "Соединенные Штаты фактически идут навстречу именно европейцам и отчасти японцам, что не бьют по действующему проекту. Потому что если действующий проект не сможет дальше экспортировать газ, то, соответственно, возникнет определенный дефицит на мировом рынке", - полагает эксперт. А дефицит газа в свою очередь станет фактором роста цен на него в Европе. "Если сейчас что-то ввести, что-то сделать для того, чтобы цены поднялись, то будет удар по европейцам. Здесь американцы во многом призывают европейцев самостоятельно запретить импорт СПГ либо трубопроводного российского газа. Действуют постепенно, поэтому до сих пор против "Ямала СПГ" не ввели санкции", - продолжил Юшков. Сейчас в стране действуют два крупнотоннажных завода СПГ – "Сахалин-2" (мощность около 10 миллионов тонн в год) и "Ямал СПГ" (производство около 20 миллионов тонн в год). В предприятии "Ямал СПГ" остаются иностранные акционеры, в том числе 20% принадлежит французской TotalEnergies. "Конечно, для них ставки высоки. Если они сейчас выйдут, потом в подобный российский проект уже, наверное, не смогут зайти на таких условиях, на которых они заходили раньше. Для французов все-таки это большая потеря будет, поэтому они всячески лоббируют, чтобы не вводили санкции против "Ямала СПГ", - добавил собеседник агентства, предположив, что также "французы надеются, что когда-нибудь политическая ситуация изменится, и они смогут полноценно продолжать участие в этом проекте".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_302:0:2099:1348_1920x0_80_0_0_26646d7accd45ef6be9559988dd6b242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
спг, санкции против рф, поставки газа
Экономика, СПГ, санкции против РФ, поставки газа
15:24 13.06.2024
 
Эксперт объяснил, почему США не вводят меры против действующих проектов СПГ

Юшков: США идут навстречу ЕС, не вводя санкции против действующих проектов СПГ

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Ian Simmonds
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США, не вводя санкции против уже осуществляющихся в России проектов сжижения природного газа, идут навстречу европейцам, опасаясь создать дефицит на газовом рынке, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство сжиженного природного газа (СПГ).
"Соединенные Штаты фактически идут навстречу именно европейцам и отчасти японцам, что не бьют по действующему проекту. Потому что если действующий проект не сможет дальше экспортировать газ, то, соответственно, возникнет определенный дефицит на мировом рынке", - полагает эксперт.
А дефицит газа в свою очередь станет фактором роста цен на него в Европе. "Если сейчас что-то ввести, что-то сделать для того, чтобы цены поднялись, то будет удар по европейцам. Здесь американцы во многом призывают европейцев самостоятельно запретить импорт СПГ либо трубопроводного российского газа. Действуют постепенно, поэтому до сих пор против "Ямала СПГ" не ввели санкции", - продолжил Юшков.
Сейчас в стране действуют два крупнотоннажных завода СПГ – "Сахалин-2" (мощность около 10 миллионов тонн в год) и "Ямал СПГ" (производство около 20 миллионов тонн в год). В предприятии "Ямал СПГ" остаются иностранные акционеры, в том числе 20% принадлежит французской TotalEnergies.
"Конечно, для них ставки высоки. Если они сейчас выйдут, потом в подобный российский проект уже, наверное, не смогут зайти на таких условиях, на которых они заходили раньше. Для французов все-таки это большая потеря будет, поэтому они всячески лоббируют, чтобы не вводили санкции против "Ямала СПГ", - добавил собеседник агентства, предположив, что также "французы надеются, что когда-нибудь политическая ситуация изменится, и они смогут полноценно продолжать участие в этом проекте".
 
ЭкономикаСПГсанкции против РФпоставки газа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала