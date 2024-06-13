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Эксперт оценил влияние санкции США против российского СПГ на импорт в Китай
Эксперт оценил влияние санкции США против российского СПГ на импорт в Китай - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние санкции США против российского СПГ на импорт в Китай
Санкции США, введенные против российских проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), в целом не повлияют на поставки в Китай, однако возможно... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:42+0300
2024-06-13T16:42+0300
2024-06-13T16:42+0300
энергетика
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россия
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США, введенные против российских проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), в целом не повлияют на поставки в Китай, однако возможно появление дисконта на СПГ из РФ, рассказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". Минфин США включил в список и другие "дочки" "Новатэка" - "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз". "Что касается будущих средне- и крупнотоннажных проектов, то после санкций на "Арктик СПГ-2" попадание и данных проектов в SDN-лист было лишь вопросом времени. Это понимали все, включая менеджмент "Новатэка", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в фокусе компании "Мурманский СПГ". "В базовом сценарии мы ожидаем, что "Мурманский СПГ" все же будет реализован на фоне наличия у "Новатэка" соответствующих технологий и спроса на российский СПГ на рынках АТР. На примере нефти мы видим, что попадание проектов и танкеров в SDN-лист не является препятствием для некоторых китайских импортеров. При этом появление дисконта на российский СПГ является лишь вопросом времени", - пояснил Кауфман. По словам эксперта, преимуществом "Мурманского СПГ" является отсутствие необходимости в дефицитных танкерах ледового класса. Конвенциональные газовозы также дефицитны, но их можно найти на вторичном рынке, как это происходило с нефтяными танкерами, говорит он.
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спг, китай, россия, санкции против рф
Энергетика, СПГ, КИТАЙ, РОССИЯ, санкции против РФ
Эксперт оценил влияние санкции США против российского СПГ на импорт в Китай
Кауфман: санкции США против СПГ из России не помешают импортеров из Китая
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США, введенные против российских проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), в целом не повлияют на поставки в Китай, однако возможно появление дисконта на СПГ из РФ, рассказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры "Новатэка", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". Минфин США включил в список и другие "дочки" "Новатэка" - "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз".
"Что касается будущих средне- и крупнотоннажных проектов, то после санкций на "Арктик СПГ-2" попадание и данных проектов в SDN-лист было лишь вопросом времени. Это понимали все, включая менеджмент "Новатэка", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в фокусе компании "Мурманский СПГ".
"В базовом сценарии мы ожидаем, что "Мурманский СПГ" все же будет реализован на фоне наличия у "Новатэка" соответствующих технологий и спроса на российский СПГ на рынках АТР. На примере нефти мы видим, что попадание проектов и танкеров в SDN-лист не является препятствием для некоторых китайских импортеров. При этом появление дисконта на российский СПГ является лишь вопросом времени", - пояснил Кауфман.
По словам эксперта, преимуществом "Мурманского СПГ" является отсутствие необходимости в дефицитных танкерах ледового класса. Конвенциональные газовозы также дефицитны, но их можно найти на вторичном рынке, как это происходило с нефтяными танкерами, говорит он.
Эксперт оценил возможности Запада по блокировке экспорта российского СПГ