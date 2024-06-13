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Энергетические компании США и Украины договорились о поставках СПГ - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Энергетические компании США и Украины договорились о поставках СПГ
Энергетические компании США и Украины договорились о поставках СПГ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Энергетические компании США и Украины договорились о поставках СПГ
Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской компанией Venture... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T22:04+0300
2024-06-13T22:04+0300
энергетика
спг
соглашение
украина
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы, следует из релиза на сайте D.Trading. Ранее украинское министерство энергетики сообщало о заключении двенадцати соглашений о сотрудничестве по развитию и восстановлению генерации электроэнергии и энергетических сетей, однако не уточняло, с какими странами они были подписаны. "D.Trading... и Venture Global (США) объявили о юридическом оформлении понятийного соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину и в Восточную Европу", - говорится в тексте релиза. Отмечается, что стороны заключили соглашение на полях международной конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня. Соглашение подразумевает поддержку средне- и долгосрочных потребностей Украины и региона Восточной Европы в сфере энергетической безопасности, а также сотрудничество по предоставлению доступа к мощностям регазификационных установок и газопроводов, добавляется в релизе. Как заявило 22 марта Минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
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спг, соглашение, украина, сша
Энергетика, СПГ, соглашение, УКРАИНА, США
22:04 13.06.2024
 
Энергетические компании США и Украины договорились о поставках СПГ

Украинская и американская энергетические компании договорились о поставках СПГ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы, следует из релиза на сайте D.Trading.
Ранее украинское министерство энергетики сообщало о заключении двенадцати соглашений о сотрудничестве по развитию и восстановлению генерации электроэнергии и энергетических сетей, однако не уточняло, с какими странами они были подписаны.
"D.Trading... и Venture Global (США) объявили о юридическом оформлении понятийного соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину и в Восточную Европу", - говорится в тексте релиза. Отмечается, что стороны заключили соглашение на полях международной конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня.
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16:42
Соглашение подразумевает поддержку средне- и долгосрочных потребностей Украины и региона Восточной Европы в сфере энергетической безопасности, а также сотрудничество по предоставлению доступа к мощностям регазификационных установок и газопроводов, добавляется в релизе.
Как заявило 22 марта Минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
 
ЭнергетикаСПГсоглашениеУКРАИНАСША
 
 
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