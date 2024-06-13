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В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов

В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов - 13.06.2024, ПРАЙМ

В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:52+0300

2024-06-13T09:52+0300

2024-06-13T09:52+0300

джанет йеллен

минфин сша

замороженные российские активы

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ, не исключает дальнейших действий в отношении этих активов со стороны США и их партнеров. Как отмечает министр в статье для газеты New York Times, США, G7, Европа и другие страны вовлечены в "битву характеров" с властями РФ. "Наше предложение послужит четким посланием господину (президенту РФ Владимиру) Путину, что мы настроены на долгий путь: он не может продержаться дольше Украины и нашей коалиции... Оно (предложение) не исключает дальнейших мер в отношении этих активов с нашими партнерами в будущем", - добавила она. США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.

https://1prime.ru/20240612/krym-849092654.html

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джанет йеллен, минфин сша, замороженные российские активы