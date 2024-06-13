https://1prime.ru/20240613/ssha-849119498.html
В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов
В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов - 13.06.2024, ПРАЙМ
В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов
Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:52+0300
2024-06-13T09:52+0300
2024-06-13T09:52+0300
джанет йеллен
минфин сша
замороженные российские активы
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ, не исключает дальнейших действий в отношении этих активов со стороны США и их партнеров. Как отмечает министр в статье для газеты New York Times, США, G7, Европа и другие страны вовлечены в "битву характеров" с властями РФ. "Наше предложение послужит четким посланием господину (президенту РФ Владимиру) Путину, что мы настроены на долгий путь: он не может продержаться дольше Украины и нашей коалиции... Оно (предложение) не исключает дальнейших мер в отношении этих активов с нашими партнерами в будущем", - добавила она. США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.
https://1prime.ru/20240612/krym-849092654.html
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джанет йеллен, минфин сша, замороженные российские активы
Джанет Йеллен, Минфин США, замороженные российские активы
В США не исключили дальнейших мер в отношении российских активов
Глава Минфина США Йеллен не исключила дальнейших мер в отношении замороженных активов РФ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ, не исключает дальнейших действий в отношении этих активов со стороны США и их партнеров.
Как отмечает министр в статье для газеты New York Times, США, G7, Европа и другие страны вовлечены в "битву характеров" с властями РФ.
"Наше предложение послужит четким посланием господину (президенту РФ Владимиру) Путину, что мы настроены на долгий путь: он не может продержаться дольше Украины и нашей коалиции... Оно (предложение) не исключает дальнейших мер в отношении этих активов с нашими партнерами в будущем", - добавила она.
США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.
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