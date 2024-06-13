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"Уже не те". В Японии предрекли снижение глобального влияния США
"Уже не те". В Японии предрекли снижение глобального влияния США - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Уже не те". В Японии предрекли снижение глобального влияния США
Соединенные Штаты уже не те, что были 20 и 30 лет назад, их влияние будет снижено, передает издание New York Times со ссылкой на сотрудника разведки Японии. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:24+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже не те, что были 20 и 30 лет назад, их влияние будет снижено, передает издание New York Times со ссылкой на сотрудника разведки Японии."США уже не те, что были 20 и 30 лет назад. Это факт. Независимо от того, кто будет следующим президентом, роль США будет относительно уменьшена", — отметил собеседник издания.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на заседании Конгресса США, что Токио готово помочь Вашингтону, если американская сторона сомневается в лидерской роли своего государства и ощущает усталость от этого.Президент России Владимир Путин ранее отметил, что отношения между Россией и США, которые имеют прямое влияние на глобальную безопасность и стабильность, находятся в глубоком кризисе. По мнению российского лидера, этот кризис обусловлен "принципиально разными подходами к формированию современного мирового порядка".
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сша, япония
"Уже не те". В Японии предрекли снижение глобального влияния США
New York Times: США уже не те, их роль будет относительно уменьшена
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты уже не те, что были 20 и 30 лет назад, их влияние будет снижено, передает
издание New York Times со ссылкой на сотрудника разведки Японии.
"США уже не те, что были 20 и 30 лет назад. Это факт. Независимо от того, кто будет следующим президентом, роль США будет относительно уменьшена", — отметил собеседник издания.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на заседании Конгресса США, что Токио готово помочь Вашингтону, если американская сторона сомневается в лидерской роли своего государства и ощущает усталость от этого.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что отношения между Россией и США, которые имеют прямое влияние на глобальную безопасность и стабильность, находятся в глубоком кризисе. По мнению российского лидера, этот кризис обусловлен "принципиально разными подходами к формированию современного мирового порядка".
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