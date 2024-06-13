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"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР
"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР
Москва и Пекин крепляют свое влияние в Африке, обыгрывая Соединенные Штаты, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:04+0300
2024-06-13T11:04+0300
2024-06-13T11:23+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва и Пекин крепляют свое влияние в Африке, обыгрывая Соединенные Штаты, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Его цитирует Bloomberg."Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние на всем континенте", — отметил Ставридис в своем материале под названием "Китай и Россия обыгрывают США в Африке".По мнению Ставридиса, вывод войск США из Нигера и Чада стал одним из свидетельств ослабления позиций Вашингтона на континенте. Нигер и Чад самостоятельно приняли решение прекратить военное сотрудничество с США, что некоторые называют провалом неоколониальной политики США в отношении Африки.Он также заключил, что подобные изменения события указывают на глубокие прорывы конкурентов Америки среди великих держав на континенте, и без последовательной стратегии США последствиями могут быть потеря влияния и геополитических преимуществ.
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"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР
Ставридис: Россия и КНР в Африке обыгрывают Вашингтон, теряющий своей влияние
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Москва и Пекин крепляют свое влияние в Африке, обыгрывая Соединенные Штаты, заявил
бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Его цитирует Bloomberg.
"Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние на всем континенте", — отметил Ставридис в своем материале под названием "Китай и Россия обыгрывают США в Африке".
По мнению Ставридиса, вывод войск США из Нигера и Чада стал одним из свидетельств ослабления позиций Вашингтона на континенте. Нигер и Чад самостоятельно приняли решение прекратить военное сотрудничество с США, что некоторые называют провалом неоколониальной политики США в отношении Африки.
Он также заключил, что подобные изменения события указывают на глубокие прорывы конкурентов Америки среди великих держав на континенте, и без последовательной стратегии США последствиями могут быть потеря влияния и геополитических преимуществ.
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