https://1prime.ru/20240613/ssha-849123118.html

"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР

"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Обыгрывают Вашингтон". Экс-военачальник НАТО признал мощь России и КНР

Москва и Пекин крепляют свое влияние в Африке, обыгрывая Соединенные Штаты, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:04+0300

2024-06-13T11:04+0300

2024-06-13T11:23+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва и Пекин крепляют свое влияние в Африке, обыгрывая Соединенные Штаты, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Его цитирует Bloomberg."Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние на всем континенте", — отметил Ставридис в своем материале под названием "Китай и Россия обыгрывают США в Африке".По мнению Ставридиса, вывод войск США из Нигера и Чада стал одним из свидетельств ослабления позиций Вашингтона на континенте. Нигер и Чад самостоятельно приняли решение прекратить военное сотрудничество с США, что некоторые называют провалом неоколониальной политики США в отношении Африки.Он также заключил, что подобные изменения события указывают на глубокие прорывы конкурентов Америки среди великих держав на континенте, и без последовательной стратегии США последствиями могут быть потеря влияния и геополитических преимуществ.

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россия, сша, политика, африка, нато