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В Госдуме ответили на санкции со стороны США

В Госдуме ответили на санкции со стороны США - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме ответили на санкции со стороны США

США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:48+0300

2024-06-13T12:48+0300

2024-06-13T12:48+0300

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Это сигнал для тех стран, которые раньше активно использовали доллар, что надо выходить из американских активов и активов, номинированных в долларах. Очевидно, что это будет происходить, американцы своими руками фактически подрывают могущество своей страны, которое опиралось на доллар как валюту для международных расчетов", - сказал Аксаков.

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