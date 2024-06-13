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США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона - 13.06.2024, ПРАЙМ
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона
Вашингтон не намерен ослаблять противовоздушную оборону Польши, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:05+0300
2024-06-13T17:05+0300
2024-06-13T17:06+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не намерен ослаблять противовоздушную оборону Польши, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", — заявил глава американского оборонного ведомства.Он подчеркнул, что поставки новых ЗРК Patriot на Украину пока не планируются.Ранее американские СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена одобрить передачу одной батареи Patriot из Польши на Украину.Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".
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сша, польша
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона
Остин: США не планируют ослаблять ПВО Польши ради передачи ЗРК Patriot Украине
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не намерен ослаблять противовоздушную оборону Польши, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", — заявил глава американского оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что поставки новых ЗРК Patriot на Украину пока не планируются.
Ранее американские СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена одобрить передачу одной батареи Patriot из Польши на Украину.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".
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