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США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона - 13.06.2024, ПРАЙМ
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США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона - 13.06.2024, ПРАЙМ
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона
Вашингтон не намерен ослаблять противовоздушную оборону Польши, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:05+0300
2024-06-13T17:06+0300
вооружения
сша
польша
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не намерен ослаблять противовоздушную оборону Польши, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", — заявил глава американского оборонного ведомства.Он подчеркнул, что поставки новых ЗРК Patriot на Украину пока не планируются.Ранее американские СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена одобрить передачу одной батареи Patriot из Польши на Украину.Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".
https://1prime.ru/20240605/pentagon-848839522.html
сша
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сша, польша
Вооружения, США, ПОЛЬША
17:05 13.06.2024 (обновлено: 17:06 13.06.2024)
 
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона

Остин: США не планируют ослаблять ПВО Польши ради передачи ЗРК Patriot Украине

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не намерен ослаблять противовоздушную оборону Польши, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", — заявил глава американского оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что поставки новых ЗРК Patriot на Украину пока не планируются.
Ранее американские СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена одобрить передачу одной батареи Patriot из Польши на Украину.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране сегодня необходимы как минимум семь систем Patriot. Как он выразился, "противовоздушная оборона — это ответ на все вызовы".
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США
5 июня, 11:50
 
ВооруженияСШАПОЛЬША
 
 
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