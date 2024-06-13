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Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ

Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ

Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:05+0300

2024-06-13T12:05+0300

2024-06-13T12:13+0300

энергетика

газ

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок."Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт."Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, санкции против рф