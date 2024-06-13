https://1prime.ru/20240613/stavka-849128607.html
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ
Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:05+0300
2024-06-13T12:05+0300
2024-06-13T12:13+0300
энергетика
газ
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/60/841396049_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_9b9b1c647995ae574372bd1ba66f49ac.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок."Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт."Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/60/841396049_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_f55576461bc5b146a2acb7c663a88aa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, санкции против рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, санкции против РФ
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ
Гривач: новые санкции США не затронут расчеты за российский газ и его поставки за рубеж
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
"Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт.
"Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.