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Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ
Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:05+0300
2024-06-13T12:13+0300
энергетика
газ
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок."Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт."Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.
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газ, россия, санкции против рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, санкции против РФ
12:05 13.06.2024 (обновлено: 12:13 13.06.2024)
 
Эксперт оценил, как новые санкции скажутся на расчетах за российский газ

Гривач: новые санкции США не затронут расчеты за российский газ и его поставки за рубеж

© Unsplash/KWON JUNHOГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/KWON JUNHO
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
"Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт.
"Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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