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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17-18 процентов

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17-18 процентов - 13.06.2024, ПРАЙМ

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17-18 процентов

ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:06+0300

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МУРМАНСК, 13 июн - ПРАЙМ. ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. "Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле", - сказал он, выступая в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, которая проходит в четверг в Мурманске. "Вот те предложения, которые были в июне - на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде", - добавил Тремасов. Он отметил, что на последнем заседании совета директоров были предложения повысить ставку и на 100 базисных пунктов, до 17%, и на 200 базисных пунктов - до 18%. по итогам июньского заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. "К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения", - заключил Тремасов.

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ставка банка россии