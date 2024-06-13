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Суд взыскал с АО "Ангстрем" более одного миллиарда евро в пользу ВЭБ.РФ

Суд взыскал с АО "Ангстрем" более одного миллиарда евро в пользу ВЭБ.РФ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с АО "Ангстрем" более одного миллиарда евро в пользу ВЭБ.РФ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ о взыскании более 1 миллиарда евро с производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград),... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:19+0300

2024-06-13T14:19+0300

2024-06-13T14:19+0300

россия

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ о взыскании более 1 миллиарда евро с производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград), следует из картотеки арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела. Истец взыскивает неустойку за период с 19 ноября 2019 года по 27 марта 2024 года в размере более 1 миллиарда евро и с 28 марта 2024 года по дату фактической оплаты задолженности исходя из расчета 0,05% годовых. Третьим лицом к делу привлечено признанное банкротом АО "Ангстрем-Т". В январе 2012 года АО "Ангстрем", подконтрольное экс-министру связи РФ Леониду Рейману, выступило поручителем основного заемщика АО "Ангстрем-Т", на тот момент тоже подконтрольного Рейману, по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года. Кредит ВЭБ выдал на строительство в Зеленограде завода "по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм". Заемщик не смог расплатиться с банком и в октябре 2019 года по заявлению ВЭБа был признан банкротом. На февраль 2023 года задолженность АО "Ангстрем-Т" с учетом частичного погашения составляла около 93,8 миллиарда рублей. ВЭБ в декабре 2019 года подал иск к поручителю АО "Ангстрем" о взыскании с него более 1,3 миллиарда евро по договору кредитной линии 2008 года. Суды трех инстанций иск удовлетворили, взыскав с ответчика 815 миллионов евро основного долга, более 467,5 миллиона евро процентов за пользование кредитом и более 25,7 миллиона евро неустойки. Две инстанции затем предоставили ответчику отсрочку исполнения решения на три года. В марте 2023 года ВЭБ предъявил АО "Ангстрем" еще один иск – о взыскании около 24,7 миллиарда рублей так называемых мораторных процентов за период с 19 марта 2019 года по 3 февраля 2023 года. Это неустойка, которая продолжает начисляться должнику после введения первой процедуры банкротства, она обычно меньше договорной. При этом поручитель отвечает солидарно с заемщиком-банкротом. По этому иску ВЭБа суды трех инстанций взыскали с АО "Ангстрем" более 17,8 миллиарда рублей. В 2018 году ВЭБ купил АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах в ходе банкротства весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", которое СМИ называют дочерней структурой ВЭБа.

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