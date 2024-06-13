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В России выросли продажи топлива

В России выросли продажи топлива - 13.06.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи топлива

Объем торгов топливом на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в натуральном выражении увеличился на 8,1% по... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:08+0300

2024-06-13T13:08+0300

2024-06-13T13:09+0300

энергетика

россия

топливо

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Объем торгов топливом на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в натуральном выражении увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,6 тысячи тонн, следует из материалов торговой площадки. "По итогам мая 2024 года объем торгов в секции срочного рынка... вырос на 8,1% относительно мая 2023 года и составил 26,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. В денежном выражении оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка за этот период составил 773 миллиона рублей. Как сообщал в интервью РИА Новости президент СПбМТСБ Игорь Артемьев, биржа разрабатывает дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов. В частности, ожидается, что в следующем году продажи топлива на срочном рынке станут обязательными. В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Пока это добровольно. СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный.

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россия, топливо