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В России выросли продажи топлива - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В России выросли продажи топлива
В России выросли продажи топлива - 13.06.2024, ПРАЙМ
В России выросли продажи топлива
Объем торгов топливом на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в натуральном выражении увеличился на 8,1% по... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:08+0300
2024-06-13T13:09+0300
энергетика
россия
топливо
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Объем торгов топливом на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в натуральном выражении увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,6 тысячи тонн, следует из материалов торговой площадки. "По итогам мая 2024 года объем торгов в секции срочного рынка... вырос на 8,1% относительно мая 2023 года и составил 26,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. В денежном выражении оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка за этот период составил 773 миллиона рублей. Как сообщал в интервью РИА Новости президент СПбМТСБ Игорь Артемьев, биржа разрабатывает дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов. В частности, ожидается, что в следующем году продажи топлива на срочном рынке станут обязательными. В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Пока это добровольно. СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный.
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россия, топливо
Энергетика, РОССИЯ, топливо
13:08 13.06.2024 (обновлено: 13:09 13.06.2024)
 
В России выросли продажи топлива

СПбМТСБ: продажи топлива в РФ на срочном рынке в мае выросли до 26,6 тыс тонн

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Объем торгов топливом на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в натуральном выражении увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,6 тысячи тонн, следует из материалов торговой площадки.
"По итогам мая 2024 года объем торгов в секции срочного рынка... вырос на 8,1% относительно мая 2023 года и составил 26,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
В денежном выражении оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка за этот период составил 773 миллиона рублей.
Как сообщал в интервью РИА Новости президент СПбМТСБ Игорь Артемьев, биржа разрабатывает дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов. В частности, ожидается, что в следующем году продажи топлива на срочном рынке станут обязательными. В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Пока это добровольно.
СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный.
 
ЭнергетикаРОССИЯтопливо
 
 
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