Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России приостановил торги гонконгским долларом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/torgi-849113886.html
Банк России приостановил торги гонконгским долларом
Банк России приостановил торги гонконгским долларом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Банк России приостановил торги гонконгским долларом
Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T06:55+0300
2024-06-13T06:56+0300
экономика
банк россии
гонконгский доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи на 9.50 мск, говорится в сообщении регулятора. "Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9.50 мск", - сказано в сообщении. США в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний - Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. На этом фоне биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро. Сделки в этих валютах продолжат совершаться на внебиржевом рынке, позже сообщил ЦБ.
https://1prime.ru/20240612/torgi-849106431.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, гонконгский доллар
Экономика, Банк России, гонконгский доллар
06:55 13.06.2024 (обновлено: 06:56 13.06.2024)
 
Банк России приостановил торги гонконгским долларом

С 13 июня Банк России приостановил торги гонконгским долларом

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи на 9.50 мск, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9.50 мск", - сказано в сообщении.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Мосбиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро
Вчера, 18:17
США в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний - Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. На этом фоне биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро. Сделки в этих валютах продолжат совершаться на внебиржевом рынке, позже сообщил ЦБ.
 
ЭкономикаБанк Россиигонконгский доллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала