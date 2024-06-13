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Банк России приостановил торги гонконгским долларом
Банк России приостановил торги гонконгским долларом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Банк России приостановил торги гонконгским долларом
Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T06:55+0300
2024-06-13T06:55+0300
2024-06-13T06:56+0300
экономика
банк россии
гонконгский доллар
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи на 9.50 мск, говорится в сообщении регулятора. "Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9.50 мск", - сказано в сообщении. США в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний - Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. На этом фоне биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро. Сделки в этих валютах продолжат совершаться на внебиржевом рынке, позже сообщил ЦБ.
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банк россии, гонконгский доллар
Экономика, Банк России, гонконгский доллар
Банк России приостановил торги гонконгским долларом
С 13 июня Банк России приостановил торги гонконгским долларом
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи на 9.50 мск, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9.50 мск", - сказано в сообщении.
Мосбиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро
США в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний - Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. На этом фоне биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро. Сделки в этих валютах продолжат совершаться на внебиржевом рынке, позже сообщил ЦБ.