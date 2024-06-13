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СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом

СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом - 13.06.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что вскоре проведет с... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:32+0300

2024-06-13T08:32+0300

2024-06-13T08:32+0300

экономика

газ

спбмтсб

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что вскоре проведет с "Новатэком" переговоры по поводу выхода компании на биржевые торги газом. "Я не понимаю только позицию "Новатэка", который вообще не торгует на бирже, и я не до конца могу понять, в чем причина. Я поеду скоро с руководителем "Новатэка" разговаривать", - сказал он. "Если у вас сегодня стоят лимиты на трубный газ и явно заниженные тарифы относительно накопленной инфляции, понятно, что выход на биржу вам (компаниям - ред.) просто выгоден", - считает президент СПбМТСБ. Артемьев также напомнил, что в России действует указ президента о развитии конкуренции, который предписывает вести торговлю в интересах развития рыночной экономики. Первые торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году. Объем торгов газом в первом квартале года увеличился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 миллиарда кубометров. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 6,283 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

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газ, спбмтсб