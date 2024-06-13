Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/torgi-849115970.html
СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом
СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом - 13.06.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что вскоре проведет с... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:32+0300
2024-06-13T08:32+0300
экономика
газ
спбмтсб
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d67e8c61cae58375af5d87c305118642.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что вскоре проведет с "Новатэком" переговоры по поводу выхода компании на биржевые торги газом. "Я не понимаю только позицию "Новатэка", который вообще не торгует на бирже, и я не до конца могу понять, в чем причина. Я поеду скоро с руководителем "Новатэка" разговаривать", - сказал он. "Если у вас сегодня стоят лимиты на трубный газ и явно заниженные тарифы относительно накопленной инфляции, понятно, что выход на биржу вам (компаниям - ред.) просто выгоден", - считает президент СПбМТСБ. Артемьев также напомнил, что в России действует указ президента о развитии конкуренции, который предписывает вести торговлю в интересах развития рыночной экономики. Первые торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году. Объем торгов газом в первом квартале года увеличился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 миллиарда кубометров. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 6,283 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
https://1prime.ru/20240606/gaz-848895402.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a5737cd2ade0f8a32c7c8bd9814f0ef1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, спбмтсб
Экономика, Газ, СПбМТСБ
08:32 13.06.2024
 
СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о биржевых торгах газом

СПбМТСБ проведет переговоры с "Новатэком" о выходе на биржевые торги газом

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что вскоре проведет с "Новатэком" переговоры по поводу выхода компании на биржевые торги газом.
"Я не понимаю только позицию "Новатэка", который вообще не торгует на бирже, и я не до конца могу понять, в чем причина. Я поеду скоро с руководителем "Новатэка" разговаривать", - сказал он.
"Если у вас сегодня стоят лимиты на трубный газ и явно заниженные тарифы относительно накопленной инфляции, понятно, что выход на биржу вам (компаниям - ред.) просто выгоден", - считает президент СПбМТСБ.
Артемьев также напомнил, что в России действует указ президента о развитии конкуренции, который предписывает вести торговлю в интересах развития рыночной экономики.
Первые торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году. Объем торгов газом в первом квартале года увеличился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 миллиарда кубометров. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 6,283 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа
6 июня, 10:37
 
ЭкономикаГазСПбМТСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала