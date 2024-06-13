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Глава СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом
Глава СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Глава СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом
Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже;... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:47+0300
2024-06-13T08:48+0300
экономика
спбмтсб
газ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже; развитие торгов также тормозит сопротивление компаний-производителей, рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Компании давно имеют возможность торговать. Но сейчас проблема в том, что правительство и парламент ввели разные размеры налогов на добычу полезных ископаемых для энергетиков и остальных. Поэтому возник вопрос о "разноске" соответствующих потребителей газа по категориям. Этот вопрос решаемый. Мы эту "разноску" сделаем и надеемся восстановить объемы торгов, которые были ранее", - заявил собеседник агентства. Артемьев также отметил, что профильные ведомства в прошлом хотели ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступил против. По словам президента СПбМТСБ, это повлияло на динамику развития биржевых торгов газом. В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ. В октябре 2023 года замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что система установления тарифов на газ для промышленных потребителей будет стимулировать их к участию в биржевых торгах газом. Тарифы на газ для промышленности повышены в России с 1 декабря, а тарифы на ЖКХ для населения будут увеличены с 1 июля 2024 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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спбмтсб, газ
Экономика, СПбМТСБ, Газ
08:47 13.06.2024 (обновлено: 08:48 13.06.2024)
 
Глава СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом

Артемьев: корректировка НДПИ и сопротивление фирм мешают развивать торги газом

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже; развитие торгов также тормозит сопротивление компаний-производителей, рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Компании давно имеют возможность торговать. Но сейчас проблема в том, что правительство и парламент ввели разные размеры налогов на добычу полезных ископаемых для энергетиков и остальных. Поэтому возник вопрос о "разноске" соответствующих потребителей газа по категориям. Этот вопрос решаемый. Мы эту "разноску" сделаем и надеемся восстановить объемы торгов, которые были ранее", - заявил собеседник агентства.
Артемьев также отметил, что профильные ведомства в прошлом хотели ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступил против. По словам президента СПбМТСБ, это повлияло на динамику развития биржевых торгов газом.
В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
В октябре 2023 года замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что система установления тарифов на газ для промышленных потребителей будет стимулировать их к участию в биржевых торгах газом. Тарифы на газ для промышленности повышены в России с 1 декабря, а тарифы на ЖКХ для населения будут увеличены с 1 июля 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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08:32
 
ЭкономикаСПбМТСБГаз
 
 
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