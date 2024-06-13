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Торги на всех рынках Мосбиржи начались согласно новому регламенту - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Торги на всех рынках Мосбиржи начались согласно новому регламенту
Торги на всех рынках Мосбиржи начались согласно новому регламенту - 13.06.2024, ПРАЙМ
Торги на всех рынках Мосбиржи начались согласно новому регламенту
Торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме, Национальный клиринговый центр... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:18+0300
2024-06-13T10:34+0300
экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме, Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял меры по урегулированию последствий санкций, денежные средства участников торгов в инвалюте затронуты не были, говорится в сообщении торговой площадки."13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга", - говорится в сообщении биржи."В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - указывается там же.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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мосбиржа
Экономика, Мосбиржа
10:18 13.06.2024 (обновлено: 10:34 13.06.2024)
 
Торги на всех рынках Мосбиржи начались согласно новому регламенту

Торги на всех рынках Мосбиржи начались в штатном режиме по новому регламенту

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме, Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял меры по урегулированию последствий санкций, денежные средства участников торгов в инвалюте затронуты не были, говорится в сообщении торговой площадки.
"13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга", - говорится в сообщении биржи.
"В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - указывается там же.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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