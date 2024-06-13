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Торговля валютой на бирже не нужна для рыночного курса рубля, заявили в ЦБ
Торговля валютой на бирже не нужна для рыночного курса рубля, заявили в ЦБ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Торговля валютой на бирже не нужна для рыночного курса рубля, заявили в ЦБ
Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:42+0300
2024-06-13T17:42+0300
2024-06-13T17:44+0300
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из пояснений ЦБ.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок."Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - сообщил регулятор.Отмечается, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки."В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они увеличились на 13%, до 15 миллиардов долларов США, по 29 крупнейшим экспортерам", - добавили в ЦБ.Там подчеркнули, что введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. "Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", - добавил регулятор.
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курсы валют
Торговля валютой на бирже не нужна для рыночного курса рубля, заявили в ЦБ
ЦБ: торговля валютой на бирже не требуется для рыночного курса рубля
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из пояснений ЦБ.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
"Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - сообщил регулятор.
Отмечается, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки.
"В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они увеличились на 13%, до 15 миллиардов долларов США, по 29 крупнейшим экспортерам", - добавили в ЦБ.
Там подчеркнули, что введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. "Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", - добавил регулятор.
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