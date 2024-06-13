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Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже - 13.06.2024, ПРАЙМ
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T21:41+0300
2024-06-13T21:41+0300
2024-06-13T21:47+0300
банк россии
валютный рынок
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора.США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок."Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", - сказано в сообщении.
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валютный рынок
Банк России, валютный рынок
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже
ЦБ с 14 июня временно не будет проводить торги валютой до 9.50 мск на Мосбирже
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора.
США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.
"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", - сказано в сообщении.
В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России