Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240613/torgi-849154432.html
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже - 13.06.2024, ПРАЙМ
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T21:41+0300
2024-06-13T21:47+0300
банк россии
валютный рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора.США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок."Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240613/tsb-849149602.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валютный рынок
Банк России, валютный рынок
21:41 13.06.2024 (обновлено: 21:47 13.06.2024)
 
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже

ЦБ с 14 июня временно не будет проводить торги валютой до 9.50 мск на Мосбирже

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора.
США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.
"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", - сказано в сообщении.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России
17:51
 
Банк Россиивалютный рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала