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Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже

Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже - 13.06.2024, ПРАЙМ

Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже

Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T21:41+0300

2024-06-13T21:41+0300

2024-06-13T21:47+0300

банк россии

валютный рынок

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора.США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок."Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240613/tsb-849149602.html

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валютный рынок