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Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию

Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию - 13.06.2024, ПРАЙМ

Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию

Торги на фондовом и денежном рынках с 14 июня будут проводиться по стандартному расписанию, сообщает Мосбиржа в пресс-релизе. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T21:42+0300

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экономика

мосбиржа

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Торги на фондовом и денежном рынках с 14 июня будут проводиться по стандартному расписанию, сообщает Мосбиржа в пресс-релизе."С 14 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск... на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом", - сообщается в пресс-релизе.Уточняется, что на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

https://1prime.ru/20240613/torgi-849154432.html

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