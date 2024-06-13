https://1prime.ru/20240613/torgi-849154523.html
Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию
Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию - 13.06.2024, ПРАЙМ
Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию
Торги на фондовом и денежном рынках с 14 июня будут проводиться по стандартному расписанию, сообщает Мосбиржа в пресс-релизе. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T21:42+0300
2024-06-13T21:42+0300
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экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Торги на фондовом и денежном рынках с 14 июня будут проводиться по стандартному расписанию, сообщает Мосбиржа в пресс-релизе."С 14 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск... на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом", - сообщается в пресс-релизе.Уточняется, что на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.
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мосбиржа
Торги на Мосбирже будут проводиться с 14 июня по стандартному расписанию
Торги рынках Мосбиржи с 14 июня будут проводиться по стандартному расписанию
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Торги на фондовом и денежном рынках с 14 июня будут проводиться по стандартному расписанию, сообщает Мосбиржа в пресс-релизе.
"С 14 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск... на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом", - сообщается в пресс-релизе.
Уточняется, что на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.
Банк России с 14 июня временно отменит утренние торги валютой на Мосбирже