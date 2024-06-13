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Торговля с Россией слишком важна для мира, заявил эксперт

Торговля с Россией слишком важна для мира, заявил эксперт - 13.06.2024, ПРАЙМ

Торговля с Россией слишком важна для мира, заявил эксперт

Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:29+0300

2024-06-13T13:29+0300

2024-06-13T13:29+0300

экономика

россия

торговля

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Введенные санкции против НКЦ и Мосбиржи, а также включение крупнейших российских банков в список организаций российской "военно-промышленной базы" только ускорит снижение международных расчетов в долларах США и евро. Под вторичные санкции банки третьих стран, конечно же, попадать не захотят", - сказала эксперт. "Но вопрос о том, как расплачиваться за внешнюю торговлю с российскими контрагентами и через какие механизмы, в любом случае придется прорабатывать так или иначе. Экономика России и торговля с Россией слишком много значат для мировой экономики и для отдельных стран (в особенности, развивающихся), и просто так отрезать ее нельзя", - заключила она.

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россия, торговля