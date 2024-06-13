Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/tranzit-849128461.html
Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы
Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы - 13.06.2024, ПРАЙМ
Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы
Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:00+0300
2024-06-13T12:14+0300
экономика
турция
пролив дарданеллы
судоходство
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/79/840697903_0:91:3111:1841_1920x0_80_0_0_42f596fd9c762a6694ad89ccadcb86a0.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта страны.Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, а в июле 2023 года стоимость транзита увеличили на 8% до 4,42 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов."С 1 июля мы увеличим цены на транзит судов через турецкие проливы, один франк будет стоить 5,07 долларов", - цитирует телеканал Habertürk заявление министерства."Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов. Таким образом, мы обеспечим приток валюты в бюджет", - отметил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://1prime.ru/20240612/raschety-849102520.html
турция
пролив дарданеллы
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/79/840697903_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b501f6b66b4406f4497eb63cfc5f81ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, пролив дарданеллы, судоходство
Экономика, ТУРЦИЯ, пролив Дарданеллы, судоходство
12:00 13.06.2024 (обновлено: 12:14 13.06.2024)
 
Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы

Турция с 1 июля увеличит почти на 15% стоимость транзита судов через проливы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта страны.
Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, а в июле 2023 года стоимость транзита увеличили на 8% до 4,42 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
"С 1 июля мы увеличим цены на транзит судов через турецкие проливы, один франк будет стоить 5,07 долларов", - цитирует телеканал Habertürk заявление министерства.
"Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов. Таким образом, мы обеспечим приток валюты в бюджет", - отметил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
%Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Костин предложил решение проблем с расчетами с Турцией
Вчера, 15:18
 
ЭкономикаТУРЦИЯпролив Дарданеллысудоходство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала