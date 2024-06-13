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Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы

Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы - 13.06.2024, ПРАЙМ

Турция увеличит стоимость транзита судов через проливы

Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:00+0300

2024-06-13T12:00+0300

2024-06-13T12:14+0300

экономика

турция

пролив дарданеллы

судоходство

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта страны.Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, а в июле 2023 года стоимость транзита увеличили на 8% до 4,42 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов."С 1 июля мы увеличим цены на транзит судов через турецкие проливы, один франк будет стоить 5,07 долларов", - цитирует телеканал Habertürk заявление министерства."Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов. Таким образом, мы обеспечим приток валюты в бюджет", - отметил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://1prime.ru/20240612/raschety-849102520.html

турция

пролив дарданеллы

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турция, пролив дарданеллы, судоходство