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Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/travma-849136124.html
Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара
Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара
У россиян может возникнуть психологическая травма из-за американских ограничений в отношении Мосбиржи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на директора Высшей школы... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:32+0300
2024-06-13T14:40+0300
экономика
доллар
санкции против рф
мосбиржа
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. У россиян может возникнуть психологическая травма из-за американских ограничений в отношении Мосбиржи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.Введенные в среду, 12 июня, очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.По его словам, граждан может напугать прекращение торгов ведущими мировыми валютами. Ордов отметил, что санкции на российский валютный фонд вряд ли сильно повлияют, так как страна "уже не первый год" живет в условиях запретов и ограничений.Эксперт указал, что многие россияне переучились использовать либо национальные валюты, либо "неклассические" резервные валюты. По мнению Ордова, стоит продолжать отвыкать от доллара, так как американская валюта постепенно теряет статус международной.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты сами вредят доллару, так как вынуждают страны, сотрудничающие с Россией, переходить на национальные валюты.
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доллар, санкции против рф, мосбиржа
Экономика, доллар, санкции против РФ, Мосбиржа
14:32 13.06.2024 (обновлено: 14:40 13.06.2024)
 
Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара

Аналитик Ордов: отказ от торгов долларами на Мосбирже может травмировать россиян

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. У россиян может возникнуть психологическая травма из-за американских ограничений в отношении Мосбиржи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.
Введенные в среду, 12 июня, очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
По его словам, граждан может напугать прекращение торгов ведущими мировыми валютами. Ордов отметил, что санкции на российский валютный фонд вряд ли сильно повлияют, так как страна "уже не первый год" живет в условиях запретов и ограничений.
%Долларовые банкноты - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Доллар США ослабел на данных по инфляции
11:55
Эксперт указал, что многие россияне переучились использовать либо национальные валюты, либо "неклассические" резервные валюты. По мнению Ордова, стоит продолжать отвыкать от доллара, так как американская валюта постепенно теряет статус международной.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты сами вредят доллару, так как вынуждают страны, сотрудничающие с Россией, переходить на национальные валюты.
 
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