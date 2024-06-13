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Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара

Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара

У россиян может возникнуть психологическая травма из-за американских ограничений в отношении Мосбиржи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на директора Высшей школы... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:32+0300

2024-06-13T14:32+0300

2024-06-13T14:40+0300

экономика

доллар

санкции против рф

мосбиржа

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. У россиян может возникнуть психологическая травма из-за американских ограничений в отношении Мосбиржи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.Введенные в среду, 12 июня, очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.По его словам, граждан может напугать прекращение торгов ведущими мировыми валютами. Ордов отметил, что санкции на российский валютный фонд вряд ли сильно повлияют, так как страна "уже не первый год" живет в условиях запретов и ограничений.Эксперт указал, что многие россияне переучились использовать либо национальные валюты, либо "неклассические" резервные валюты. По мнению Ордова, стоит продолжать отвыкать от доллара, так как американская валюта постепенно теряет статус международной.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты сами вредят доллару, так как вынуждают страны, сотрудничающие с Россией, переходить на национальные валюты.

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доллар, санкции против рф, мосбиржа