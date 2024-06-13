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Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ
Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ
Московская биржа в качестве индикатора при расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:02+0300
2024-06-13T16:02+0300
банк россии
курсы валют
мосбиржа
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Московская биржа в качестве индикатора при расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в долларах США, евро и гонконгском долларе, будет использовать официальный курс Банка России, говорится в сообщении торговой площадки. "При расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (iNAV), номинированных в долларах США, Евро или гонконгском долларе, используется индикативный курс соответствующей валюты. В соответствии с п. 6.1 методики расчета индикативных валютных курсов, в случае непроведения торгов на бирже валютной парой, используемой для определения индикативного валютного курса, в качестве индикативного курса устанавливается значение официального курса Банка России", - говорится в сообщении. При этом в соответствии с методикой используется последний опубликованный Банком России курс. Это означает, что после публикации курса Банка России на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17 часов, указывается там же. "Таким образом, с 13.06.2024 года в связи с приостановкой торгов на бирже некоторыми валютными парами индексы РТС, индексы РТС полной доходности, индексы дивидендов РТС, индексы замещающих облигаций и индекс российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, рассчитываются с использованием последнего опубликованного курса доллара США, устанавливаемого Банком России", - резюмирует биржа. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, мосбиржа
Банк России, Курсы валют, Мосбиржа
16:02 13.06.2024
 
Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ

Мосбиржа будет использовать курс ЦБ РФ как индикатор для цен БПИФ в долларах и евро

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Московская биржа в качестве индикатора при расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в долларах США, евро и гонконгском долларе, будет использовать официальный курс Банка России, говорится в сообщении торговой площадки.
"При расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (iNAV), номинированных в долларах США, Евро или гонконгском долларе, используется индикативный курс соответствующей валюты. В соответствии с п. 6.1 методики расчета индикативных валютных курсов, в случае непроведения торгов на бирже валютной парой, используемой для определения индикативного валютного курса, в качестве индикативного курса устанавливается значение официального курса Банка России", - говорится в сообщении.
При этом в соответствии с методикой используется последний опубликованный Банком России курс. Это означает, что после публикации курса Банка России на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17 часов, указывается там же.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
ЦБ изменил время установления официальных курсов доллара и евро
14:47
"Таким образом, с 13.06.2024 года в связи с приостановкой торгов на бирже некоторыми валютными парами индексы РТС, индексы РТС полной доходности, индексы дивидендов РТС, индексы замещающих облигаций и индекс российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, рассчитываются с использованием последнего опубликованного курса доллара США, устанавливаемого Банком России", - резюмирует биржа.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
Банк РоссииКурсы валютМосбиржа
 
 
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