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Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:36+0300
банк россии
экспортеры
валютная выручка экспортеров
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России."Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 года № 771 "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки", - заявил регулятор.США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экспортеры, валютная выручка экспортеров
Банк России, экспортеры, валютная выручка экспортеров
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ
ЦБ: экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через банки
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России.
"Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 года № 771 "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки", - заявил регулятор.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.