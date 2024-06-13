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Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ

Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку, заявил ЦБ

Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:16+0300

2024-06-13T17:16+0300

2024-06-13T17:36+0300

банк россии

экспортеры

валютная выручка экспортеров

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России."Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 года № 771 "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки", - заявил регулятор.США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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