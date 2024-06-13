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В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России
В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России
В банках РФ остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро, но рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, говорится в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:51+0300
2024-06-13T17:52+0300
банк россии
счета
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евро
россия
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В банках РФ остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро, но рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, говорится в материалах ЦБ. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными, операции с ними доступны. Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги", - сказано в сообщении. Регулятор добавил, что важно помнить, что, согласно действующим ограничениям, при открытии валютного депозита конвертация средств с рублевого счета пройдет по курсу банка, в котором открывается счет, а обналичить средства обратно можно будет только в рублях. "В итоге для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, потому стоит оценить и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях", - добавили в ЦБ.Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, также заявил регулятор.
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счета, доллар, евро, россия
Банк России, счета, доллар, евро, РОССИЯ
17:51 13.06.2024 (обновлено: 17:52 13.06.2024)
 
В ЦБ рассказали об открытии счетов в долларах и евро в России

ЦБ: возможность открыть счета в долларах и евро в российских банках сохраняется

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В банках РФ остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро, но рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, говорится в материалах ЦБ.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
"Все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными, операции с ними доступны. Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги", - сказано в сообщении.
Регулятор добавил, что важно помнить, что, согласно действующим ограничениям, при открытии валютного депозита конвертация средств с рублевого счета пройдет по курсу банка, в котором открывается счет, а обналичить средства обратно можно будет только в рублях.
"В итоге для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, потому стоит оценить и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях", - добавили в ЦБ.
Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, также заявил регулятор.
 
Банк РоссиисчетадолларевроРОССИЯ
 
 
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