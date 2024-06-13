https://1prime.ru/20240613/tsel-849134454.html

Китайский эксперт назвал цель новых антироссийских санкций США

Китайский эксперт назвал цель новых антироссийских санкций США - 13.06.2024, ПРАЙМ

Китайский эксперт назвал цель новых антироссийских санкций США

Целью принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций является ограничение экономического сотрудничества Москвы со странами БРИКС и с другими дружественным ей | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:03+0300

2024-06-13T14:03+0300

2024-06-13T14:03+0300

экономика

россия

сша

санкции против рф

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ПЕКИН, 13 июн – ПРАЙМ. Целью принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций является ограничение экономического сотрудничества Москвы со странами БРИКС и с другими дружественным ей государствами. Об этом заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Санкции США, о которых в среду объявил американский Минфин, действуют в отношении различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Также Вашингтон запретил оказание услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Сюй Полин отметил, что влияние этих санкций на российскую экономику не будет серьезным, но они могут вызвать "определенные трудности" во внешнеэкономическом сотрудничестве Москвы с другими странами. "Поскольку эти санкции являются в основном вторичными санкциями, их цель состоит в том, чтобы ограничить экономическое сотрудничество России в основном со странам БРИКС и другими дружественными РФ государствами", — пояснил он. Эксперт добавил, что соответствующие вторичные санкции охватывают широкий спектр сфер и методов сотрудничества, учитывая, что Вашингтон следуют принципу презумпции вины в контексте введения вторичных санкций, они могут доставить "большие трудности" экономическим партнерам России из дружественных стран. Сюй Полин полагает, что это окажет сильное влияние на экономическое и торговое сотрудничество России со странами БРИКС, включая российско-китайское торгово-экономическое сотрудничествоПо его словам, новые меры США вынудят компании и бизнесменов из других стран искать новые пути обхода санкций, и эффективность торгово-экономического сотрудничества с Россией "может снизиться".

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россия, сша, санкции против рф