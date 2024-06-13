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Мишустин потребовал не допустить сложностей с покупкой билетов у туристов

Мишустин потребовал не допустить сложностей с покупкой билетов у туристов - 13.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин потребовал не допустить сложностей с покупкой билетов у туристов

Летом россияне активно путешествуют, и важно, чтобы у них не возникало сложностей ни с покупкой билета, ни с ценами, ни с гарантиями возвращения обратно в... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:03+0300

2024-06-13T11:03+0300

2024-06-13T11:03+0300

экономика

михаил мишустин

внутренний туризм

билеты

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Летом россияне активно путешествуют, и важно, чтобы у них не возникало сложностей ни с покупкой билета, ни с ценами, ни с гарантиями возвращения обратно в нужное время, обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. "У многих людей уже сформированы планы на отпуск. И конечно, очень важно, чтобы у них не возникали сложности как с покупкой билета, так и с ценами, с гарантиями, что люди с детьми смогут спокойно отдохнуть и вернуться в нужное время домой. Особенно в августе, перед школой. Наверное, самые сложные дни – последние две недели перед 1 сентября", - сказал Мишустин. "Мы приложим все усилия", - ответил Белозеров. Мишустин также поинтересовался, как готова компания к летнему сезону. "Летом люди активно путешествуют, прежде всего на юга. Для них очень значимым является как цена на билеты, так и возможности благополучно, с комфортом добраться до места отдыха. И направления, такие как Крым, естественно, Сочи, да все направления южные очень популярны", - добавил он.

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михаил мишустин, внутренний туризм, билеты